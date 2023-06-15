MSB: Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi." ifadeleri kullanıldı.