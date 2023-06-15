Otomotiv sektörü mercek altında: Bakan Bolat sektör temsilcileriyle görüşecek
Otomotiv sektörü mercek altında: Bakan Bolat sektör temsilcileriyle görüşecek
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın
Sponsorlu İçerik
Memur-Sen Tez Ödülleri başvuruları devam ediyor
Memur-Sen Tez Ödülleri başvuruları devam ediyor
Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Merkez Bankası kendi işini yapacak
Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Merkez Bankası kendi işini yapacak
Zimmetine para geçiren kurum avukatına, 36 yıl hapis
Zimmetine para geçiren kurum avukatına, 36 yıl hapis
Cem Küçük 'bilgi aldım' dedi, yeni zamlı asgari ücreti açıkladı
Cem Küçük 'bilgi aldım' dedi, yeni zamlı asgari ücreti açıkladı
Eski Ak Partili Vekilin hakaret ettiği iki polis ihraç edildi iddiası
Eski Ak Partili Vekilin hakaret ettiği iki polis ihraç edildi iddiası
Memur maaşından 6 çeyrek altın gitti
Memur maaşından 6 çeyrek altın gitti
Togg'da yeni detaylar! Üretim kapasitesi artırılıyor
Togg'da yeni detaylar! Üretim kapasitesi artırılıyor
YKS'ye gireceklere son uyarılar: Sorularla inatlaşmayın
YKS'ye gireceklere son uyarılar: Sorularla inatlaşmayın
Yağışlar arttı: En riskli bölge Karadeniz
Yağışlar arttı: En riskli bölge Karadeniz
5 eski asker, 1 eski öğretmen tekneyle kaçarken yakalandı
5 eski asker, 1 eski öğretmen tekneyle kaçarken yakalandı
Altın fiyatları Fed kararı sonrası ne kadar oldu?
Altın fiyatları Fed kararı sonrası ne kadar oldu?
Erdoğan: Memura zam süreci yakında başlıyor
Erdoğan: Memura zam süreci yakında başlıyor
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Söke'de yeni belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Söke'de yeni belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı
Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu
Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu
Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti
Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı
Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı
Asgari ücrette ikinci randevu için tarih belli oldu
Asgari ücrette ikinci randevu için tarih belli oldu
MB Başkanı Erkan ilk atamalarını gerçekleştirdi
MB Başkanı Erkan ilk atamalarını gerçekleştirdi
AK Parti'nin Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
AK Parti'nin Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
41 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı
41 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı
Ekonomide yol haritası nasıl olacak, takvim nasıl işleyecek?
Ekonomide yol haritası nasıl olacak, takvim nasıl işleyecek?
Büyük ve küçük tüp fiyatlarına zam geldi
Büyük ve küçük tüp fiyatlarına zam geldi
Bakanlar Türkiye Yüzyılı'na hızlı başladı: 1 haftadır sahadalar
Bakanlar Türkiye Yüzyılı'na hızlı başladı: 1 haftadır sahadalar
İstanbul'a 'ücretli giriş' tartışılıyor: Mega trafiğe paralı çözüm
İstanbul'a 'ücretli giriş' tartışılıyor: Mega trafiğe paralı çözüm
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Zimmetine para geçiren kurum avukatına, 36 yıl hapis

Kastamonu'da Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğünde Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapan Avukat Mehmet Gani Eser, zimmetine 20,5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla yargılandığı davada 36 yıl 9 ay hapis cezası ile 71 milyon 585 bin TL'de adli para cezasına çarptırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 10:41, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 10:42
Yazdır
Zimmetine para geçiren kurum avukatına, 36 yıl hapis

Kastamonu DSİ 23. Bölge Müdürlüğünde 2012-2017 yıllarında zimmetine 20 milyon 525 bin 889 lira geçirdiği iddiasıyla İstanbul'da düzenlenen operasyonla kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan Avukat Mehmet Gani Eser, hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 7 Aralık 2017'de tutuklandı. Bartın ve Karabük'te hiç açılmayan davaları açılmış gibi göstererek ve belgede sahtecilik yaparak zimmetine para geçirdiği iddia edilen Mehmet Gani Eser, hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "zimmet, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla dava açıldı. 2020 yılının Mart ayında yapılan yargılamada Mehmet Gani Eser, zimmet suçundan 26 yıl 3 ay, resmi belgede sahtecilik suçundan ise 10 yıl 6 ay olmak üzere 36 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. İstinaf Mahkemesi tarafından suç vasfının yeniden değerlendirilmesi istenilen davada Mehmet Gani Eser, tekrar hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 4,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 1 yıl önce tahliye edilen ve tutuksuz yargılanan Mehmet Gani Eser, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı.

Kastamonu'da eşi adına okullar ve etüt merkezleri açtığını belirten Mehmet Gani Eser, "Okullar ve etüt merkezlerini açabilmek için bütün birikimlerimi kullandım. Sonra banka kredisi çektim. Artık gücüm yetmeyince mesai arkadaşlarımın güvenini kötüye kullanmak suretiyle zimmet suçunu işledim. Yasa dışı yola başvurduğum için çok pişmanım" diye konuştu.

Mehmet Gani Eser, zimmetine para geçirme suçundun kendisinden başka kimsenin bilgisinin olmadığını ve bunları tek başına yaptığını ifade ederek, "Zimmete para geçirme suçunu tek başıma işlediğim için tespit edilmesi bu kadar uzun sürdü. Ama suç işlediğim için çok pişmanım, fakat bu suçu da servet edinmek için yapmadım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Mehmet Gani Eser ve avukatları dinledikten sonra karar için duruşmaya ara verdi. Daha sonra mahkeme heyeti, Eser'i "zimmet" suçundan 8 yıl 9 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 10 yıl 6 ay, dolandırıcılık suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da beraat etti. Ayrıca mahkeme heyeti, Eser'i 71 milyon 585 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Eser, toplamda 36 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber