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Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 8 kişi öldü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 10:54, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 12:08
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Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 8 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde, yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AA muhabirine, arazi anlaşmazlığı kavgasının iki aile arasında çıktığını belirterek, "200 dönümlük bir arazi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız bölgeye gönderilen sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. Jandarma ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri aldı." dedi.

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