Bütçe ocak-mayıs döneminde 263,6 milyar lira açık verdi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri mayısta 549 milyar 424 milyon lira, giderleri 430 milyar 518 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 72,9 artarak 549 milyar 424 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 147,7 artışla 430 milyar 518 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48,7 yükselerek 1 trilyon 612 milyar 124 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 95,4 artarak 1 trilyon 875 milyar 715 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi mayısta 118 milyar 906 milyon lira fazla verirken, ocak-mayıs döneminde ise 263 milyar 590 milyon lira açık verdi.

Merkezi yönetim bütçesinden bu yılın ocak-mayıs döneminde 1 trilyon 875 milyar 715 milyon lira harcama yapılırken bütçe gelirleri 1 trilyon 612 milyar 124 milyon liraya ulaştı.

Buna göre, merkezi yönetim bütçe giderleri Mayıs 2022'de 173 milyar 777 milyon lira iken bu yılın aynı ayında yüzde 147,7 artışla 430 milyar 518 milyon liraya yükseldi. Böylece 2023'te merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon lira ödeneğin yüzde 9,6'sı kullanılmış oldu.

Geçen yıl mayısta 161 milyar 888 milyon lira, bu yılın aynı ayında 221 milyar 620 milyon lira faiz dışı fazla verildi.

Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,3 artarak 327 milyar 804 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022'nin aynı ayında yüzde 6,2 iken geçen ay yüzde 8,4 olarak hesaplandı.

Mayısta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 116 artarak 87 milyar 344 milyon lira olurken personel giderleri için bütçede öngörülen 952 milyar 308 milyon lira ödeneğin yüzde 9,2'si kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 97,6 artışla 13 milyar 145 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 150 milyar 392 milyon lira ödeneğin yüzde 8,7'si kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 318 milyar 685 milyon lira ödeneğin yüzde 10,6'sı harcandı. Mayısta yüzde 66,4 artışla 33 milyar 815 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 133,8 artarak 150 milyar 643 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 1 trilyon 681 milyar 997 milyon lira ödeneğin yüzde 9'u kullanıldı.

Mayısta 26 milyar 226 milyon lira sermaye gideri yapılırken sermaye transferi 6 milyar 476 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç verme giderleri ise 10 milyar 156 milyon lira oldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 473,4 artarak 102 milyar 714 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

- Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın mayıs ayında 317 milyar 753 milyon lira iken geçen ay yüzde 72,9 artarak 549 milyar 424 milyon liraya yükseldi. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin mayıs ayı gerçekleşme oranı 2022'de yüzde 12,4 iken geçen ay yüzde 14,4 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay Mayıs 2022'ye göre yüzde 75,1 artarak 507 milyar 414 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022'de yüzde 13,3 iken geçen ay yüzde 15,9 olarak hesaplandı.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 42 artışla 34 milyar 752 milyon liraya çıktı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 5 milyar 995 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 1 milyar 262 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla mayısta geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi yüzde 99,1, kurumlar vergisi yüzde 68,3, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 71,6, özel tüketim vergisi yüzde 103,9, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 113,1, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 56,1, damga vergisi yüzde 107,9, harçlar yüzde 72,7, diğer vergiler tahsilatı yüzde 100,6 arttı.

- Ocak-mayıs dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Mayıs 2022 döneminde 959 milyar 773 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde yüzde 95,4 artışla 1 trilyon 875 milyar 715 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2023'te merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon lira ödeneğin yüzde 42'si kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 95,5 artarak 1 trilyon 637 milyar 846 milyon liraya çıktı. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 42 olarak hesaplandı.

Personel giderleri söz konusu dönemde yüzde 108,3 artışla 449 milyar 760 milyon lira olurken personel giderleri için bütçede öngörülen 952 milyar 308 milyon lira ödeneğin yüzde 47,2'si kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 99,3 artarak 69 milyar 348 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 150 milyar 392 milyon lira ödeneğin yüzde 46,1'i kullanılmış oldu.

Ocak-mayıs döneminde mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 318 milyar 685 milyon lira ödeneğin yüzde 42,6'sı harcandı. Bu dönemde yüzde 104,2 yükselişle 135 milyar 631 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Cari transferler yüzde 106,1 artarak 790 milyar 144 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 1 trilyon 681 milyar 997 milyon lira ödeneğin yüzde 47'si kullanıldı.

Söz konusu dönemde 107 milyar 966 milyon lira sermaye gideri, 45 milyar 170 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 39 milyar 827 milyon lira olarak hesaplandı. Faiz giderleri yüzde 95,2 artarak 237 milyar 869 milyon lira oldu.

- Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın ocak-mayıs döneminde 1 trilyon 84 milyar 391 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde yüzde 48,7 artışla 1 trilyon 612 milyar 124 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre, bütçe gelirlerinin ocak-mayıs dönemi gerçekleşme oranı 2022'de yüzde 42,5 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 42,3 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde geçen yılın ocak-mayıs dönemine göre yüzde 55,6 artarak 1 trilyon 371 milyar 153 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 42,9 olarak kayıtlara geçti.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri de yüzde 8,5 artarak 195 milyar 120 milyon liraya çıktı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 33 milyar 721 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 12 milyar 130 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre gelir vergisi yüzde 82,2, kurumlar vergisi 8,2, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 96, özel tüketim vergisi yüzde 98,7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 97,2, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 46,6, damga vergisi yüzde 100,5, harçlar yüzde 75,1 ve diğer vergi gelirleri yüzde 72,6 arttı.