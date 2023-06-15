Memur-Sen Tez Ödülleri başvuruları devam ediyor

Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada "Memur-Sen tez ödülleriyle emek, çalışma ve sendikal yaşamı kapsayan yüksek lisans ve doktora tez yazımını teşvik etmektedir. Yüksek lisans ve doktora kategorilerinde dereceye girenlerin yanı sıra Mehmet Akif İnan Özel Ödülüyle de araştırmacılar desteklenmektedir. Tez sahipleri ve danışmanlarına sunulacak ödüllerle kamu görevlileri çalışma hayatına ilişkin akademik araştırmaların özendirilmesi, emek literatürüne katkı sunulması ve başarılı akademisyenlerin teşvik edilmesi hedeflenmektedir." denilmekte.



Dereceye girecek olan tezlerin sahiplerine ve danışmanlarına ödülleri 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek törenle takdim edilecek.

Bu verilecek ödül miktarları ve kategorileri şöyle:

A. Doktora Kategorisinde

1. Tez; Araştırmacı 10.000 TL-Danışman 10.000 TL

2. Tez; Araştırmacı 8.000 TL-Danışman 8.000 TL

3. Tez; Araştırmacı 6.000 TL-Danışman 6.000 TL

Mehmet Akif İnan Özel Ödülü Araştırmacı 4.000 TL-Danışman 4.000 TL

B. Yüksek Lisans Kategorisinde

1. Tez; Araştırmacı 8.000 TL-Danışman 8.000 TL

2. Tez; Araştırmacı 6.000 TL-Danışman 6000 TL

3. Tez; Araştırmacı 5.000 TL-Danışman 5.000 TL

Mehmet Akif İnan Özel Ödülü Araştırmacı 4.000 TL-Danışman 4.000 TL

Başvuru formuna ve detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki Memur-Sen sayfasını ziyaret edebilirsiniz: https://memursen.org.tr/memur-sen-tez-odulleri-1

