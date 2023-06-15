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Memur-Sen Tez Ödülleri başvuruları devam ediyor

Memur-Sen Akademi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tez Ödülleri yarışmasına başvurular devam ediyor. Başvuruların 14 Temmuz 2023'te sona ereceği Tez Ödülleri, Memur-Sen tarafından kamu görevlileri sendikacılığı alanında akademik çalışmaları teşvik etmek amacıyla düzenleniyor. Bu yıl dağıtılacak ödüllerde, Ocak 2020'den sonra kabul edilmiş doktora ve yüksek lisans tezleri değerlendirmeye alınacak ve dereceye giren tez sahipleri ve danışmanları ödüllendirilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 11:40, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 12:06
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Memur-Sen Tez Ödülleri başvuruları devam ediyor

Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada "Memur-Sen tez ödülleriyle emek, çalışma ve sendikal yaşamı kapsayan yüksek lisans ve doktora tez yazımını teşvik etmektedir. Yüksek lisans ve doktora kategorilerinde dereceye girenlerin yanı sıra Mehmet Akif İnan Özel Ödülüyle de araştırmacılar desteklenmektedir. Tez sahipleri ve danışmanlarına sunulacak ödüllerle kamu görevlileri çalışma hayatına ilişkin akademik araştırmaların özendirilmesi, emek literatürüne katkı sunulması ve başarılı akademisyenlerin teşvik edilmesi hedeflenmektedir." denilmekte.

Dereceye girecek olan tezlerin sahiplerine ve danışmanlarına ödülleri 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek törenle takdim edilecek.

Bu verilecek ödül miktarları ve kategorileri şöyle:

A. Doktora Kategorisinde

1. Tez; Araştırmacı 10.000 TL-Danışman 10.000 TL

2. Tez; Araştırmacı 8.000 TL-Danışman 8.000 TL

3. Tez; Araştırmacı 6.000 TL-Danışman 6.000 TL

Mehmet Akif İnan Özel Ödülü Araştırmacı 4.000 TL-Danışman 4.000 TL

B. Yüksek Lisans Kategorisinde

1. Tez; Araştırmacı 8.000 TL-Danışman 8.000 TL

2. Tez; Araştırmacı 6.000 TL-Danışman 6000 TL

3. Tez; Araştırmacı 5.000 TL-Danışman 5.000 TL

Mehmet Akif İnan Özel Ödülü Araştırmacı 4.000 TL-Danışman 4.000 TL

Başvuru formuna ve detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki Memur-Sen sayfasını ziyaret edebilirsiniz: https://memursen.org.tr/memur-sen-tez-odulleri-1

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