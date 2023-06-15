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Meslek liseliler hava kalitesini ölçen giyilebilir cihaz üretti

Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, açık ve kapalı alanlarda hava kalitesini ölçen giyilebilir cihaz geliştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 12:08, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 12:10
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Meslek liseliler hava kalitesini ölçen giyilebilir cihaz üretti

Bilişim Teknolojileri Bölümü 11. sınıf öğrencileri Emir Akbaşoğlu ve Yahya İbrahim, "TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" kapsamında öğretmenleri Mehmet Aslan Kusnacı'nın danışmanlığında giyilebilir teknoloji alanında proje hazırladı.

Ekip, yaklaşık 6 ay süren çalışmaların sonucunda maden ocakları başta olmak üzere kapalı ve açık alanlarda hava kalitesi ölçümünün mobil olarak yapılmasını sağlayacak cihazı üretmeyi başardı.

Cihaz, hava kalitesi değerlerinin veri tabanına aktarılıp yazılımı öğrenciler tarafından yapılan mobil uygulama sayesinde çevrim içi izlenmesini sağlıyor. Hava kirliliğinin tespit edilmesi durumunda ise cihaz uyarı veriyor.

- "Kötü hava kalitesi sağlığı ve yaşam konforunu etkiliyor"

Bilişim Teknolojileri Bölümü Alan Şefi Mehmet Aslan Kusnacı, AA muhabirine, teknoloji sayesinde hayatı kolaylaştıran gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Kötü hava kalitesinin insanların sağlığını, yaşam konforunu etkilediği gibi çevreye de etki ederek ekonomik kayıplara yol açabildiğine işaret eden Kusnacı, "Biz de bu istenmeyen durumlar için hava kalitesi ölçüm cihazı geliştirdik." dedi.

Kusnacı, cihaza yerleştirdikleri sensörle karbondioksit ve havadaki zararlı madde karışımları (tvoc) ile ortamdaki sıcaklık ve nem değerlerini aldıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu değerleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan aralıklara göre 5 farklı grupta kategorize ettik. Bu değer aralıklarına göre cihazımızı görsel olarak zenginleştirmek için emojiler kullandık. Cihazımızda kullandığımız Wi-Fi kartı sayesinde alınan bu değerleri veri tabanına aktarıp yazdığımız mobil uygulama sayesinde online izlenmesini gerçekleştirdik.

Piyasada birçok hava kalitesi ölçüm cihazı bulunuyor fakat bizim ürettiğimiz şekilde web tabanlı kayıt yapabilen ve yine alınan bu değerleri dünyanın öbür ucundan bile izleyebilen bir cihazın olmadığını gördük. Ayrıca piyasada bulunan bu cihazların fiyatlarının çok yüksek olduğu, bizim cihazın ise yaklaşık beşte bir fiyatına imal edildiği görüldü."

Öğrenci Emir Akbaşoğlu, hava kalitesi düştüğünde baş ağrısı, göz kaşıntısı ve boğaz kuruluğu gibi sorunların ortaya çıkabildiğini dile getirerek, insanların bunlara neden olacak ortamlara maruz kalmaması için cihazı tasarladıklarını ifade etti.

Cihazda sıcaklık ve hava kalitesini ölçmek için 2 sensörün olduğunu aktaran Akbaşoğlu, "Yaptığımız bu cihaz, dünyanın neresine giderseniz gidin havanın kalitesini her yerde göstermektedir." dedi.

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