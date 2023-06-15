Otomobil almak istedi, 300 bin lira dolandırıldı

Kentin Alaçam ilçesinde yaşayan ve otomobilini bir internet sitesi aracılığıyla satılığa çıkaran E.K. ile iletişime geçen bir kişi, 910 bin lira değerindeki aracı almak istediğini söyledi.

E.K. ile anlaşan bu kişi, kuzeninin Bafra'ya geleceğini söyleyip aracı almak için burada buluşacaklarını belirterek aracı ilandan kaldırttı.

Söz konusu zanlı, daha sonra aynı otomobili 680 bin liraya internetteki kendi hesabından satılığa çıkarttı.

Zanlının ilanını gören M.H.Z. (27), telefonla görüştüğü şüpheli ile aracı almak için anlaştı.

Şanlıurfa'dan Bafra'ya gelen M.H.Z, zanlının yakını olarak tanıttığı ve yardımcı olacağını söylediği araç sahibi E.K. ile görüştü.

Aracı almaya karar veren M.H.Z, önce 4 bin 500 lira ekspertize verip sonra notere gittiğinde E.K'ye, kendisini araç sahibi olarak tanıtan kişinin banka hebasına 300 bin lirayı gönderdiğini söyledi.

Bunun üzerine E.K, aracın kendisinin olduğunu ve paranın da kendi hesabına yatmadığını aktardı.

Dolandırıldığını anlayan M.H.Z, polise giderek şikayetçi oldu.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.