Bakan Tekin: Eylül ayında deprem öncesi koşullara ulaşılacak

Bakan Tekin, Gaziantep'te koordinasyon merkezinde katıldığı Afet Bölgesi Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme ve İl Müdürleri Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, salı günü 71 ilin müdürleriyle bir araya geldiklerini, bugün de depremden en çok etkilenen 10 ilin müdürü ve illerdeki özellikle yatırım onarım tadilat işleriyle ilgilenen müdür yardımcılarını davet ederek onlarla bölgeyle ilgili değerlendirme toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından milletin süreci çok ciddi şekilde sahiplendiğine dikkati çeken Tekin, "Ben şöyle benzetiyorum; Ulusal Kurtuluş Savaşı mücadelesindeki Tekalif-i Milliye Kararları'nda olduğu gibi herhangi bir yasal düzenleme, herhangi bir yasal zorunluluk olmamasına rağmen vatandaşımız bu mücadeleyi ikinci büyük Kurtuluş Savaşı mücadelesi gibi görüp bu afetten kurtulmak için, yaraları sarabilmek için elinde, avucunda ne varsa, fedakarlık yapabileceği ne varsa vererek toplum olarak, millet olarak bu 10 ildeki yaraları sarma mücadelesine girişti. Ben her ortamda söylüyorum, böyle bir milletin bir parçası olmaktan, böyle bir milletin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileyen Tekin, yaraları sarmaya çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Şubat'tan itibaren mesaisinin neredeyse tamamını bu bölgedeki yaraların sarılması için harcadığını vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"Çok ciddi eforlar sarf edildi. Çok ciddi kaynaklar attırıldı. Çok ciddi taahhütler verildi. Dün de hepiniz biliyorsunuz çok uzun bir Bakanlar Kurulu süreci oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilk talimatı 'Bölgedeki sorunları bir an önce çözün, taahhütlerimizi yerine getirin. Oradaki vatandaşlarımızı, oradaki insanlarımızı asla mağdur etmeyeceğiz.' İlk ödevimiz bu. Her sunumumuzda, Bakanlar Kurulu'ndaki her toplantımızda bu konudaki gelişmeleri kendisine arz etmek üzere talimatlandırıldık."

- Eylül ayında deprem öncesi koşullara ulaşılacak

Yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı bir ortamda başlaması için alınması gereken tedbirleri yerinde görmek amacıyla bölgeye geldiğini kaydeden Tekin, şöyle devam etti:

"Yıkılan, hasar gören okullarımız var. Onların yeniden inşa edilmesi gerekiyor. İkinci problemimiz bu depremi bizzat burada yaşayan öğretmen arkadaşlarımızın yaşadıkları problemleri var. Konaklayacakları yerler, psikolojik olarak etkilendikleri için bu travmadan kurtulmalarını sağlayabilecek destekler, bir bu konumuz var. Yeni atanan öğretmen arkadaşlarımızın konaklayacakları yerlerle ilgili problemler var. Bölgedeki öğrenci kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın hem akademik olarak hem de psikolojik olarak süreçteki kayıplarını atlatmaları için atmamız gereken adımlar var. Bugün burada bunları konuştuk. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da talimatlarıyla bütçe ve kaynak açısından problemimizin çözüleceği ve bölgeyle ilgili hiçbir problemi yaşamayacağınıza dair tarifleri çerçevesinde biz de burada arkadaşlarımıza da değerlendirmelerimizi yaptık. Şunu gördük, gerçekten çok güzel tedbirler alınmış, yürüyor tedbirler. Eylül ayı başı itibarıyla, okullarımız açılmadan bölgedeki derslik sayısı, okul sayısı itibarıyla deprem öncesi koşullara yeniden kavuşmuş olacağız."

Sağlıklı bir şekilde eylül ayında okulları hizmete açacaklarını ifade eden Tekin, öğretmenlerin hiçbir problem yaşamadan burada eğitim öğretime başlamalarını temin etmiş olacaklarını ve depremden etkilenen öğrencilerin akademik eksikliklerini giderebilecek tedbirleri yaz aylarında alarak onları yeni döneme hazır hale getireceklerini sözlerine ekledi.