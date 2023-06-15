Bakan Tekin: Eylül ayında deprem öncesi koşullara ulaşılacak

AFAD'dan SMS'li uyarı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
AFAD'dan SMS'li uyarı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın
Sponsorlu İçerik
Yılmaz: Enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız
Yılmaz: Enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız
9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasına soruşturma
9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasına soruşturma
Ak Parti harekete geçti: 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak
Ak Parti harekete geçti: 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak
'Esendere-1' operasyonunda polis ve gümrük muhafaza memurları dahil 31 gözaltı
'Esendere-1' operasyonunda polis ve gümrük muhafaza memurları dahil 31 gözaltı
Otomotiv sektörü mercek altında: Bakan Bolat sektör temsilcileriyle görüşecek
Otomotiv sektörü mercek altında: Bakan Bolat sektör temsilcileriyle görüşecek
Memur-Sen Tez Ödülleri başvuruları devam ediyor
Memur-Sen Tez Ödülleri başvuruları devam ediyor
Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Merkez Bankası kendi işini yapacak
Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Merkez Bankası kendi işini yapacak
Zimmetine para geçiren kurum avukatına, 36 yıl hapis
Zimmetine para geçiren kurum avukatına, 36 yıl hapis
Cem Küçük 'bilgi aldım' dedi, yeni zamlı asgari ücreti açıkladı
Cem Küçük 'bilgi aldım' dedi, yeni zamlı asgari ücreti açıkladı
Eski Ak Partili Vekilin hakaret ettiği iki polis ihraç edildi iddiası
Eski Ak Partili Vekilin hakaret ettiği iki polis ihraç edildi iddiası
Memur maaşından 6 çeyrek altın gitti
Memur maaşından 6 çeyrek altın gitti
Togg'da yeni detaylar! Üretim kapasitesi artırılıyor
Togg'da yeni detaylar! Üretim kapasitesi artırılıyor
YKS'ye gireceklere son uyarılar: Sorularla inatlaşmayın
YKS'ye gireceklere son uyarılar: Sorularla inatlaşmayın
Yağışlar arttı: En riskli bölge Karadeniz
Yağışlar arttı: En riskli bölge Karadeniz
5 eski asker, 1 eski öğretmen tekneyle kaçarken yakalandı
5 eski asker, 1 eski öğretmen tekneyle kaçarken yakalandı
Altın fiyatları Fed kararı sonrası ne kadar oldu?
Altın fiyatları Fed kararı sonrası ne kadar oldu?
Erdoğan: Memura zam süreci yakında başlıyor
Erdoğan: Memura zam süreci yakında başlıyor
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Söke'de yeni belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Söke'de yeni belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı
Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu
Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu
Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti
Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı
Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı
Asgari ücrette ikinci randevu için tarih belli oldu
Asgari ücrette ikinci randevu için tarih belli oldu
MB Başkanı Erkan ilk atamalarını gerçekleştirdi
MB Başkanı Erkan ilk atamalarını gerçekleştirdi
AK Parti'nin Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
AK Parti'nin Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin: Eylül ayında deprem öncesi koşullara ulaşılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eylül ayı başı itibarıyla deprem bölgesinde okul ve derslik sayısında afet öncesi koşullara yeniden kavuşulacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 12:57, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 13:11
Yazdır
Bakan Tekin: Eylül ayında deprem öncesi koşullara ulaşılacak

Bakan Tekin, Gaziantep'te koordinasyon merkezinde katıldığı Afet Bölgesi Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme ve İl Müdürleri Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, salı günü 71 ilin müdürleriyle bir araya geldiklerini, bugün de depremden en çok etkilenen 10 ilin müdürü ve illerdeki özellikle yatırım onarım tadilat işleriyle ilgilenen müdür yardımcılarını davet ederek onlarla bölgeyle ilgili değerlendirme toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından milletin süreci çok ciddi şekilde sahiplendiğine dikkati çeken Tekin, "Ben şöyle benzetiyorum; Ulusal Kurtuluş Savaşı mücadelesindeki Tekalif-i Milliye Kararları'nda olduğu gibi herhangi bir yasal düzenleme, herhangi bir yasal zorunluluk olmamasına rağmen vatandaşımız bu mücadeleyi ikinci büyük Kurtuluş Savaşı mücadelesi gibi görüp bu afetten kurtulmak için, yaraları sarabilmek için elinde, avucunda ne varsa, fedakarlık yapabileceği ne varsa vererek toplum olarak, millet olarak bu 10 ildeki yaraları sarma mücadelesine girişti. Ben her ortamda söylüyorum, böyle bir milletin bir parçası olmaktan, böyle bir milletin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileyen Tekin, yaraları sarmaya çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Şubat'tan itibaren mesaisinin neredeyse tamamını bu bölgedeki yaraların sarılması için harcadığını vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"Çok ciddi eforlar sarf edildi. Çok ciddi kaynaklar attırıldı. Çok ciddi taahhütler verildi. Dün de hepiniz biliyorsunuz çok uzun bir Bakanlar Kurulu süreci oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilk talimatı 'Bölgedeki sorunları bir an önce çözün, taahhütlerimizi yerine getirin. Oradaki vatandaşlarımızı, oradaki insanlarımızı asla mağdur etmeyeceğiz.' İlk ödevimiz bu. Her sunumumuzda, Bakanlar Kurulu'ndaki her toplantımızda bu konudaki gelişmeleri kendisine arz etmek üzere talimatlandırıldık."

- Eylül ayında deprem öncesi koşullara ulaşılacak

Yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı bir ortamda başlaması için alınması gereken tedbirleri yerinde görmek amacıyla bölgeye geldiğini kaydeden Tekin, şöyle devam etti:

"Yıkılan, hasar gören okullarımız var. Onların yeniden inşa edilmesi gerekiyor. İkinci problemimiz bu depremi bizzat burada yaşayan öğretmen arkadaşlarımızın yaşadıkları problemleri var. Konaklayacakları yerler, psikolojik olarak etkilendikleri için bu travmadan kurtulmalarını sağlayabilecek destekler, bir bu konumuz var. Yeni atanan öğretmen arkadaşlarımızın konaklayacakları yerlerle ilgili problemler var. Bölgedeki öğrenci kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın hem akademik olarak hem de psikolojik olarak süreçteki kayıplarını atlatmaları için atmamız gereken adımlar var. Bugün burada bunları konuştuk. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da talimatlarıyla bütçe ve kaynak açısından problemimizin çözüleceği ve bölgeyle ilgili hiçbir problemi yaşamayacağınıza dair tarifleri çerçevesinde biz de burada arkadaşlarımıza da değerlendirmelerimizi yaptık. Şunu gördük, gerçekten çok güzel tedbirler alınmış, yürüyor tedbirler. Eylül ayı başı itibarıyla, okullarımız açılmadan bölgedeki derslik sayısı, okul sayısı itibarıyla deprem öncesi koşullara yeniden kavuşmuş olacağız."

Sağlıklı bir şekilde eylül ayında okulları hizmete açacaklarını ifade eden Tekin, öğretmenlerin hiçbir problem yaşamadan burada eğitim öğretime başlamalarını temin etmiş olacaklarını ve depremden etkilenen öğrencilerin akademik eksikliklerini giderebilecek tedbirleri yaz aylarında alarak onları yeni döneme hazır hale getireceklerini sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber