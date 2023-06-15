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Futbolda Türk takımlarının Avrupa yolculuğu

2023-2024 sezonunda Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 14:38, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 14:38
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Futbolda Türk takımlarının Avrupa yolculuğu

Futbolda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak.

Ligi ikincilikle tamamlayan Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile ligi üçüncü ve dördüncü sırada bitiren Beşiktaş ve Adana Demirspor ise 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. eleme turunda yer alacak.

- Rakipler 21 Haziran'da belli olacak

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimleri, 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Avrupa kupalarına 2. eleme turundan katılacak 4 Türk takımının da rakipleri, bu kuralarla belirlenecek.

Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

- Şampiyonlar Ligi elemeleri maç takvimi

Galatasaray'ın katılacağı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos'ta yapılacak.

Takımlar, 3. eleme turunda ilk maçlara 8-9 Ağustos ve rövanş müsabakalarına 15 Ağustos'ta çıkacak.

Play-off turunda 22-23 ve 29-30 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından gruplara kalacak son takımlar belli olacak.

- Avrupa Konferans Ligi'nde eleme maçlarının tarihleri

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un mücadele edeceği Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu karşılaşmaları, 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynanacak.

Ekipler, 3. eleme turu maçları için 10 ve 17 Ağustos, play-off müsabakaları için ise 24 ve 31 Ağustos'ta sahaya çıkacak.

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