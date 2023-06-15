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Yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ hükümlüsü eski albay yakalandı

Tekirdağ'da, FETÖ üyeliği suçundan hükümlü olan ve yurt dışına kaçma hazırlığı yapan eski albay yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 15:03, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 15:12
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Yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ hükümlüsü eski albay yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmalarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski albay T.K'nin kentte bulunduğunu belirledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen T.K'yı ilçede yakaladı.

Hükümlü T.K., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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