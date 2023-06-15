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Metin Gürcan'a 'gizli bilgileri temin etmek' suçundan 5 yıl hapis

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, "devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 16:06, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 17:31
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Metin Gürcan'a 'gizli bilgileri temin etmek' suçundan 5 yıl hapis

Yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan Gürcan'ın, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasında karar açıklandı.

"Kamu güvenliği" gerekçesiyle kapalı görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Gürcan ve avukatları katıldı.

Alınan bilgiye göre, önceki celse dava dosyasına sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanık ve avukatlarına söz verildi.

Sanık Gürcan, iddianamede gizli bilgi olduğu ileri sürülen içeriklerin daha önce faklı mecralarda kamuoyuyla paylaşıldığı tespitinin, Savunma Sanayii Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT Başkanlığından gelen raporlardan da anlaşıldığını aktardı.

Gizlilik derecesine sahip herhangi bir bilgiyi ya da belgeyi yabancı misyon temsilcileriyle paylaşmadığını, bunun aksini ispatlayacak bir bilginin dava dosyasında olmadığını iddia eden Gürcan, emekli bir subay olarak, Türkiye'nin aleyhine bir eyleminin söz konusu olmayacağını savundu.

Soruşturma aşamasında 7 ay tutuklu kaldığını belirten Gürcan, beraatini istedi.

Sanık avukatlarının beyanını da alan mahkeme heyeti, ardından kararı açıkladı.

Buna göre, eylemlerinin, "devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme heyeti, Gürcan'ı 5 yıl hapis cezasına mahkum etti.

İddianame ve mütalaada, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklamaktan" müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etmekten" ise 35 yıla kadar hapsi istenen Gürcan'ın bu suçlardan beraatına karar verildi.

Hükümle Gürcan'ın hakkında haftanın belli günleri ikametgahına en yakın polis merkezine imza atma şeklinde uygulanan adli kontrol şartının devam etmesi kararlaştırıldı.

- İddianame

İddianamede Gürcan'ın para karşılığında, "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin operasyonu öncesi yaşananlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "İnsansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması" ile "PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi bilgileri, yabancı diplomatlara aktardığı öne sürülmüştü.

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