Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 16:21, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 16:21
Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda, ikili görüşmeler de yapıyor.
Bu kapsamda, Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.