YKS'ye girecek öğrenciler Hz. Süleyman Camisi'nde dua etti

Öğrenciler ve aileleri, hafta sonu yapılacak YKS öncesi merkez Sur ilçesindeki 27 sahabenin medfun olduğu tarihi Hz. Süleyman Camisi'ni ziyaret etti.

Öğrencilerden bazıları vatandaşlara şeker ve gofret dağıttı, aileleri ise Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Sınava girecek kızı için dua etmek için gelen Mehmet Arı, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Selma Elalmış ise "Sınava girecek torunlarım için gelip dua ettim. Başarılı sınav geçirmeleri için mevlit okutacağım." dedi.

Adaylardan Mücahit Tek de, sınavda istediği bölümü kazanmayı ümit ettiğini belirtti.

Tek, "Hedefim tıp fakültesi. Hedefime ulaşacağıma eminim." diye konuştu.