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YKS'ye girecek öğrenciler Hz. Süleyman Camisi'nde dua etti

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak bazı öğrenciler aileleriyle tarihi Hz. Süleyman Camisi'ni ziyaret ederek dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Haber Giriş : 15 Haziran 2023 16:38, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 17:29
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Öğrenciler ve aileleri, hafta sonu yapılacak YKS öncesi merkez Sur ilçesindeki 27 sahabenin medfun olduğu tarihi Hz. Süleyman Camisi'ni ziyaret etti.

Öğrencilerden bazıları vatandaşlara şeker ve gofret dağıttı, aileleri ise Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Sınava girecek kızı için dua etmek için gelen Mehmet Arı, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Selma Elalmış ise "Sınava girecek torunlarım için gelip dua ettim. Başarılı sınav geçirmeleri için mevlit okutacağım." dedi.

Adaylardan Mücahit Tek de, sınavda istediği bölümü kazanmayı ümit ettiğini belirtti.

Tek, "Hedefim tıp fakültesi. Hedefime ulaşacağıma eminim." diye konuştu.

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