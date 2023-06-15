Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 17:42, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 17:43
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|23,5890
|23,5900
|23,6740
|23,6750
|Avro
|25,6000
|25,6010
|25,8500
|25,8510
|Sterlin
|29,7550
|29,9050
|29,7150
|29,8640
|İsviçre Frangı
|26,1140
|26,2450
|26,0630
|26,1940
|ANKARA
|ABD Doları
|23,5590
|23,6390
|23,6440
|23,7240
|Avro
|25,5600
|25,6400
|25,8100
|25,8900
|Sterlin
|29,6950
|29,9050
|29,6550
|29,8650