Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak. Teknolojinin yüzyılı olacak. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacak." dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Bak, Öğretmenevi'nde belediye başkanları ve partisinin il ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Bakan Bak, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin'i makamlarında ziyaret etti.

Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 akademik yılı mezuniyet törenine katılan Bak, Türkiye Yüzyılı kabinesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine bakan olarak tekrar görev vermesinden duyduğu gururu dile getirdi.

Bak, RTEÜ'nün genç ve gelişmekte olan bir üniversite olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimize güveniyoruz. Bizim en büyük sermayemiz, en büyük gücümüz insan kaynağımız. Malumunuz son yıllarda Türkiye'deki gelişmelere baktığınız zaman başta teknoloji, tıp olmak üzere çok büyük gelişmeler, atılımlar var. Bilhassa savunma sanayi başta olmak üzere teknolojide, ürün geliştirilmesinde, ilaçta pek çok alanda gelişmeler var. Büyüyen, gelişen, güçlü bir Türkiye'yi görüyoruz. Bölgenin önemli aktörlerinden biri olan Türkiye'yi görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu gücümüzü de siz gençlerden alıyoruz."

- "Vatanını, milletini seven, ülkesi için çaba harcayan gençlere ihtiyacımız var"

Kendisinin de genç bir mezunken hayallerinin peşinden koştuğunu dile getiren Bak, öğrencilerle eğitim ve çalışma hayatına dair bilgiler paylaştı.

Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla ortak projeler yürüttüklerine işaret ederek, "Genç istihdamı üzerine projeler yürütüyoruz. Genç girişimciler için projeler yürütüyoruz. Dolayısıyla bunları takip edin, bunlara başvurun. Bakanlıklarımızın bu noktada yoğun çalışmaları var. Biz ilaç üreterek, imar ederek, ihraç ederek büyüyeceğiz, büyümeye devam edeceğiz. Dolayısıyla sizler gibi genç dimağlara ihtiyacımız var. Vatanını, milletini seven, ülkesi için çaba harcayan gençlere ihtiyacımız var. Bu noktada sizlere çok güveniyoruz." diye konuştu.

Geleceğin çok güçlü olacağını kaydeden Bak, "Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak. Teknolojinin yüzyılı olacak. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacak. Ülkemizle gurur duyuyoruz. Ülkemizin ortaya koyduğu performansla gurur duyuyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Memleketimizi seviyoruz. İyi ki bu ülkede yaşıyoruz, bu bölgede yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mesai arkadaşı olarak yanında yetiştiklerini, pek çok ortamda da bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"NATO zirvesine giderken, toplantılara girerken kendisinin ne kadar önemli bir dünya lideri olduğunun şahidiyim. Dik duran ve bölgedeki dengelerin, masada Türkiye olmadan hiçbir şeyin olmayacağını tüm dünyaya kanıtlayan bir lider. Dolayısıyla ülkemizin lideriyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la gurur duyuyoruz. Üniversitemiz de ona layık olmak için atılımlar yapıyor. Araştırmalara, çalışmalara ağırlık vermek lazım. Öğrenciler onun geleneğini sürdürmeli. Rize'yi unutmayın."

Bakanlık olarak bir görevlerinin de gençlere yurt temin etmek, kredi, burs vermek olduğunu aktaran Bak, "Bununla ilgili de yoğun şekilde çalışmamız var. Şu anda 800 yurtta 850 bin yatağımız var. Hedefimiz 1 milyon yurt kapasitesine ulaşmak. Öğrencilerimize çok uygun ortamları sağlamak." ifadelerini kullandı.

Yurtların çok önemli bir fonksiyonu ortaya koyduğunu ifade eden Bak, şöyle konuştu:

"6 Şubat depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum, tekrar yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu süreçte Türkiye olarak hepimiz ayağa kalktık. Destek olduk, bölgeye destek olmaya devam ediyoruz. Dün de Kabine vardı. 8,5 saat sürdü. Buradaki en önemli gündemimiz de depremdi. Deprem bölgesi için yapılacaklardı. Biz de Kredi Yurtlar Kurumu olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak başlangıçta 200 binden başlayarak şu anda 60 bine inmiş, depremzedeyi yurtlarımızda misafir ediyoruz. Bu süreçte onların yanındayız."

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, mezun olan öğrencilere başarılar dileyerek, kendilerini, ailelerini ve akademisyenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından 2022-2023 akademik yılında fakülte ve yüksekokulları dereceyle bitiren öğrencilere ödülleri ve diplomaları verildi.

Törene, Vali Çeber, Belediye Başkanı Metin, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, siyasi parti il başkanları, öğrenciler ve aileleri ile diğer davetliler katıldı.

Bak, törenin ardından Rize Güreş Eğitim Merkezi'ni giderek, buradaki sporcu ve antrenörle bir süre sohbet etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, daha sonra Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut ve yönetim kurulu üyelerini Mehmet Cengiz Tesisleri'nde ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Turgut, Bakan Bak'a kulübün simgesi olan atmaca heykeli hediye etti.