Şırnak'ta kayıp 2 gencin cesedi gölette bulundu
Şırnak'ın İdil ilçesinde, iki gün önce kaybolan 2 gencin cesedi gölette bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 18:54, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 18:54
Alınan bilgiye göre, evlerinden motosikletle Silopi'ye gitmek üzere ayrılıp bir daha dönmeyen İdris Alptekin ve Ferhat Şanlı'nın aileleri, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
Yapılan çalışma sonucunda ilçeye 5 kilometre mesafedeki Saklan Köprüsü göletinde 2 kişiye ait ceset olduğu ihbarı yapıldı.
Durumu değerlendiren ekipler, yapılan incelemeler sonucunda cesetlerin 2 gün önce kaybolan Alptekin ve Şanlı'ya ait olduğu belirlendi.
Ekiplerin gölette yaptığı aramada gençlere ait motosiklet de sudan çıkarıldı.
Alptekin ve Şanlı'nın cesetleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.