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Yunanistan açıklarında alabora olan teknenin ambarında 100 çocuk olduğu iddia edildi

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan ve alabora olan balıkçı teknesinin ambarında yaklaşık 100 çocuğun bulunduğu iddia edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 19:15, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 19:00
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Yunanistan açıklarında alabora olan teknenin ambarında 100 çocuk olduğu iddia edildi

Save The Children isimli Sivil Toplum Kuruluşu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dün alabora olan teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun mahsur kalmış olabileceğine dair görgü tanıklarının ifadelerinin olduğunu belirtti.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde de teknedekilerden bir hastanın, teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuk olduğunu söylediği aktarıldı.

- Çipras Kalamata'ya gitti

Yunanistan Radikal Sol İttifak (SYRİZA) Lideri Aleksis Çipras, olayla ilgili bilgi almak için gittiği Kalamata'da, faciadan Avrupa Birliği'nin (AB) göç politikalarının sorumlu olduğunu söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çipras, "Avrupa'nın yıllardır izlediği göç politikasında çok büyük siyasi sorumluluklar var. Akdeniz'i büyük bir mezarlığa çeviren bir göç politikası. Bu politikanın değişmesi gerekiyor." dedi.

İnsan hayatının korunmasının sınırların korunmasından daha önemli olduğunu ifade eden Çipras, "Yetkililer, 700'den fazla insanın batmaya hazır bir teknede bulunduğunu gördüklerinde, onları kurtarmaya çalışmak yerine rotasına devam etmesine izin veren protokoller nelerdir?" şeklindeki soruların cevaplanması gerektiğini vurguladı.

Dün, Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.

Olayda, 79 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Yunan Sahil Güvenliği kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Libya'nın doğusundaki Tobruk bölgesinden İtalya'ya gitmeye çalışan teknede, sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre yaklaşık 700 kişi bulunuyor.

Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

-Yunanistan'da 3 günlük ulusal yas

Yunanistan'da göçmen teknesi faciasının ardından 3 günlük "ulusal yas" ilan edilmesine karar verilmişti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın batısında uluslararası sularda meydana gelen trajik olayda hayatını kaybedenler için 14 Haziran Çarşamba saat 21.00'den 17 Haziran Cumartesi saat 21.00'e kadar 3 günlük ulusal yas ilan edildi." ifadelerine yer verilmişti.

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