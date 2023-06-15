Kılıçdaroğlu danışman ve başdanışmanlarının görevine son verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 19:22, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 19:23
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, danışman ve başdanışmanların görevlerinin dün itibarıyla sonlandırıldığı belirtildi.
Açıklamada, "CHP adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Görevine son verilen isimler arasında Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Erdoğan Toprak, Recep Cengiz, Rasim Bölücek, Deniz Demir'in de bulunduğu öğrenildi.