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ERP programı nedir?

Kurumsal kaynak planlaması (ERP), bir işletmenin tüm iş süreçlerini yönetmek ve bu süreçleri kolaylaştırmak için kullanılan yönetim sistemlerini ifade eder. Bu süreçler; muhasebe, envanter yönetimi ve gelirleri içerebilir. Genellikle bir şirketin operasyonlarının merkezinde yer alan ERP yazılım uygulamaları ile yapılır. Şirketi tek, merkezi bir sistemde çalıştırmak için gereken tüm süreçlerin yönetilmesine yardımcı olurken kaynak planlaması yapmaya yönelik araçlar ve özelliklerle sunulur.

Kaynak : MN Medya
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ERP programı nedir?

ERP programı ne işe yarar?

Bir ERP sisteminin uygulanmasındaki amaç; daha verimli çalışmak, rutin görevleri otomatikleştirmek ve bir kuruluş genelinde şeffaflığı artırmaktır. Büyük, orta ya da küçük ölçekli işletmeler; satın alma, proje yönetimi, operasyonlar, finans ve satış gibi günlük iş faaliyetlerini yönetmek için ERP programı kullanır.

ERP programı kullanma avantajları nelerdir?

ERP programı büyük bir yatırım olsa da işletmelere somut şu faydaları sağlayabilir:

İş operasyonlarına ilişkin daha fazla kontrol

Modern ERP yazılımının en önemli avantajlarından biri şeffaflık ve kontroldür. Bu, ERP çözümleri tarafından sağlanan raporlardan kaynaklanır. Yapay zeka destekli araçlar, bir işletmeden gelen verileri toplayıp analiz ederek farklı iş operasyonlarının güçlü ve zayıf yanları ve genel verimliliği hakkında net bilgiler sağlar.

Geliştirilmiş müşteri hizmetleri

Yüksek kaliteli müşteri hizmeti sunmak da ERP programının sağladığı avantajlardan biridir. Müşteri profili ve kişisel veriler, müşteri bağlılığı geçmişi gibi bilgiler, gelen hizmet taleplerini yönetmeyi daha kolay hale getirebilir. Tüm müşterilerin ihtiyaç duydukları hizmeti olabildiğince verimli bir şekilde almalarını sağlamak için kaynaklar uygun şekilde tahsis edilebilir.

İyileştirilmiş envanter ve tedarikçi ilişkileri yönetimi

İşletmeler, doğru ERP çözümüyle hem veri hem de lojistik açısından envanter üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilir. Envanter verilerine kolay erişilmesi, işletmelerin yenilenen siparişler, satın alma miktarları ve sipariş zamanlaması ile ilgili doğru kararları vermesini kolaylaştırabilir. Ayrıca hem alımı hem de karşılamayı iyileştirmek için depo ve envanter alanı daha iyi yönetebilir.
Nakit akışı yönetimi

Nakit akışının doğru yönetilmesi, işletmelerin büyümesinin anahtarlarından biridir. ERP programı; işletmelerin belirli süreler içinde elde ettiği ya da harcadığı parayı ve herhangi bir anda nakit durumunun ne olduğu görmesini sağlayarak nakit akışının doğru yönde ilerlemesini sağlayabilir. İşletmeler, bu verilerle gerçek satın alma gücü hakkında daha net bir fikre sahip olarak gereksiz satın alımlardan ve yatırımlardan kaçınabilir.

Merkezi finans ve muhasebe süreçleri

Modern ERP programları, ekiplerin finans ve muhasebe süreçlerine daha bütünsel ve stratejik bir yaklaşım benimsemelerini sağlar. Finansal faydalar; daha iyi satın alma kararları vermeyi, gereksiz maliyetleri ortadan kaldırmayı ve işletme için en uygun finansman seçeneklerini bulmayı içerir. ERP programı, genellikle otomasyon noktasına kadar muhasebe süreçlerini de optimize eder.

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