Şanlıurfa'da sulama kanalındaki kardeşini kurtarmaya çalışan kişi boğuldu
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir kişi, sulama kanalında çırpınan kardeşini kurtarmak isterken boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 19:49, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 20:09
Soğukkuyu Mahallesi'nde sulama kanalına giren Mustafa Polat'ın çırpındığını gören ağabeyi Ahmet Polat, kardeşini kurtarmak için kanala atladı.
İki kardeşin bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmaların ardından Ahmet Polat'ın cansız bedenine Üçdirek Mahallesi civarında ulaşıldı, Mustafa Polat'ı arama çalışmaları ise sürüyor.
Polat'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.