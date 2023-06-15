Şanlıurfa'da sulama kanalındaki kardeşini kurtarmaya çalışan kişi boğuldu

Ekiplerce yapılan çalışmaların ardından Ahmet Polat'ın cansız bedenine Üçdirek Mahallesi civarında ulaşıldı, Mustafa Polat'ı arama çalışmaları ise sürüyor.

İki kardeşin bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net