Kahramanmaraş'ta depremde şehit olan polisler için mevlit okutuldu

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu mevlide, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubelerin müdürleri ve polis memurları katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Erzurumluoğlu Camisi'nde depremde şehit olan polisler için mevlit programı düzenlendi.

Depremlerde 7 bin 298 binanın yıkıldığı, yaklaşık 12 bin kişinin hayatını kaybettiği kentte, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 40 polis şehit oldu.

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