İBB'de 628 teknik personelin zabıta olarak görevlendirilmesi tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, belediye bünyesindeki 628 teknik personelin zabıta memuru olarak görevlendirilmesi gündeme geldi.

İBB Meclisi haziran ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi için söz alan Temel Haklar Komisyonu Başkanı Ali Rıza Teke, İBB Başkanlığı ve iştirak şirketleri bünyesindeki işçilerinin görev tanımlarına dahil olmayan işlerde çalıştırıldığını, çalışanların herhangi bir talepleri olmadığı halde son seçimlerden sonra ikamet ettikleri ve çalıştıkları adreslerden çok uzak yerlere gönderildiğini, istifaya zorlamak için çeşitli mobbing yöntemleri uygulandığını söyledi.

Teke, belediye bünyesindeki 628 teknik personelin, Belediye Zabıta Yönetmeliği'ne ve Devlet Memurları Kanunu'na aykırı şekilde zorla zabıta kıyafeti giydirilerek zabıta memuru olarak görevlendirildiklerini ve vardiyalı çalışma saatleri esas alınarak gece-gündüz çalıştırıldıklarını dile getirdi.

Ali Rıza Teke, konuşmasında şu soruları yöneltti:

"Seçimlerden sonra İBB Başkanlığı bünyesinde ve iştirak şirketlerinde çalışan işçilerin yerleri ve görevleri talepleri olmadığı halde neden değiştirilmiştir? Bu değişiklikte hangi kriterler esas alınmıştır? Birçok işçi, görev yerlerinin değiştirilmesi ile daha düşük statü ve daha düşük maaş ile çalışma karşısında istifa seçeneğini tercih etmeye zorlanmış mıdır? Görev ve yer değişikliği yapılan kaç çalışan bulunmaktadır? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı 14 ve 28 Mayıs'tan önce İBB ile iştirak şirketlerindeki idareciler tarafından çalışanlara neden kimlere oy verdiklerini gösteren fotoğrafların çekilmesi ve kendilerine gönderilmesi talimatı verilmiştir? Çalışanlara yapılan bu baskı ile kendileri ile aynı siyasi görüşte olmayan çalışanların fişlenmesi mi amaçlanmaktadır?"

Bir kısım iştirak şirketlerinde yüzde 10 gibi çok düşük bir oranda zam yapıldığını, insani çalışma koşullarının sağlanamadığını tespit ettiklerini aktaran Teke, "Şirketlerdeki zam oranlarının farklı olmasıyla ne amaçlanmaktadır? Bu şekilde haksız ücret politikası uygulanarak evini geçindiremeyecek hale getirilen, temel çalışma koşulları dahi sağlanamayan, mobbing uygulamasına maruz bırakılan işçilerin istifa etmesi mi amaçlanmaktadır? İBB Başkanı tarafından, belediye çalışanlarının işten çıkartılmayacağına dair verilen ve tutulmayan namus sözlerinin, İBB AK Parti Meclis Grubu'nun ve halkın kararlı duruşu sayesinde size defalarca hatırlatılması karşısında rahat şekilde işten çıkaramadığınız personellerden mobbing yaparak, çeşitli yöntemlerle istifaya zorlayarak mı kurtulmak istenmektedir?" diye konuştu.

- Teknik personelin zabıta olarak görevlendirilmesi

Teke, İBB bünyesinde 15 yıldır çalışan 628 teknik personelin neden zabıta olarak görevlendirildiğini sorarak, şöyle devam etti:

"Zorla zabıta memuru olarak görevlendirilmelerinin hukuka aykırı olduğu bilinmesine rağmen bu personellerin zabıta memurlarının haklarından yararlandırılmadıkları, zorunlu fazla mesai yaptırılıp fazla çalışma ücretlerinin, yol giderlerinin, haftalık tatil haklarının, diğer sosyal ve özlük haklarının çiğnendiği, itiraz edenlerin ise mobbinge maruz bırakılarak, sürgünle tehdit edildikleri hususları doğru mudur?"

- "Bakanlıktan gelecek cevabı bekliyoruz"

Mecliste söz alan CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, Teke'nin teknik personelle ilgili sorularına yanıt verdi.

Kösedağı, "Şöyle bir algı oluştu. Biz 630 sözleşmeli arkadaşımızı memur kadrosuna geçince masa başı işlerinden aldık, hepsini zabıta olarak sahaya sürdük gibi... Bu arkadaşlarımız, 2014 seçimlerinden önce rahmetli (Kadir) Topbaş'ın verdiği bir sözle bir anda İBB'de sözleşmeli olarak 'teknik kadrolu' şekilde işe başlıyorlar. O günden itibaren imzaladıkları sözleşmede, 2014'ten beri bu arkadaşlar zabıta olarak zaten sahada çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle sözleşmeli arkadaşlarımız, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İBB'de de memuriyete geçti. Bu güzel bir uygulama ama kadroları teknik kadro, zabıta kadrosu değil. Ortada bir fiiliyat var. Arkadaşlar zaten o birimde yıllardır çalışıyor. Biz de onlar mağdur olmasın diye Bakanlığa yazı yazdık, kurumla da konuştuk, Bakanlıktan gelecek cevabı bekliyoruz." diye konuştu.

Zabıta mesleğinin güzel bir meslek olduğunu ifade eden Kösedağı, hiçbir personele de "Gidin oy kullanın, fotoğrafını çekin." demediklerini söyledi.

Kösedağı, İBB'nin, CHP'nin her zaman emekçilerin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından soru önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan, Meclis'te Sarıyer Ayazağa'daki 85 parselin üzerinde hak sahibi olan vatandaşlara satışının yapılması, İBB'ye ait 23 bin metrekarelik parsel için ise hasılat paylaşımı veya kat karşılığı sözleşme yapılması kararı oy birliğiyle kabul edildi.