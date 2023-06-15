Eskişehir'de 3 katlı apartmanın büyük kısmı çöktü
İlk belirlemelere göre çökme sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 21:41, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 21:42
Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde 3 katlı bir apartmanın büyük kısmı çöktü.
Şirintepe Mahallesi Kocadağ Sokak'ta yanında inşaat bulunan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
Bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
İlk belirlemeleri göre binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.