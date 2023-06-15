Eskişehir'de 3 katlı apartmanın büyük kısmı çöktü

Şirintepe Mahallesi Kocadağ Sokak'ta yanında inşaat bulunan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

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