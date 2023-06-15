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BM Kalkınma Programı, Brüksel'de 6 Şubat depremleriyle ilgili panel düzenledi

Panele katılan Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, başta AB olmak üzere uluslararası camiaya dayanışmaları için teşekkür etti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 22:09, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 22:10
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BM Kalkınma Programı, Brüksel'de 6 Şubat depremleriyle ilgili panel düzenledi

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) Belçika'nın başkenti Brüksel'de 6 Şubat tarihli depremlerin ardından iyileştirme ve yeniden inşa faaliyetleriyle ilgili panel düzenledi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton'un moderatörlüğündeki programa, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Yüce Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, Kilis Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ve "İhtiyaç Haritası" isimli STK'nin Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan katıldı.

Vinton, panelin başında "Yüzyılın felaketi" başlıklı bir sunum yaparak depremin ne büyük boyutta olduğunun dışarıdan anlaşılmayabildiğini ancak hem büyüklüğü hem de etkilediği alan açısından ne denli sarsıcı olduğunu vurguladı.

- Büyükelçi Kaymakcı'dan uluslararası camiaya teşekkür

Büyükelçi Kaymakcı da başta AB olmak üzere uluslararası camiaya gösterdikleri dayanışma için teşekkür etti.

İlk ve en kapsamlı desteğin AB'den geldiğini vurgulayan Kaymakcı, bunu Türk milletine Avrupa'nın yanında olduğu yönünde güçlü bir mesaj verdiğini söyledi.

Kaymakcı, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin aday ülke olarak hak kazandığı Avrupa Dayanışma Fonu'ndan faydalanmasının yerinde olacağını ifade etti.

Yıllık bütçesi 1 milyar avro olan Avrupa Dayanışma Fonu, AB'ye üye ve aday ülkelerdeki doğal afetlerde kullanılmak üzere rezervde tutuluyor.

- Belediyelerin kriz yönetimi faaliyetleri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve TBB Başkanı Yüce Yılmaz da depremin büyüklüğüne atıfta bulunarak bu tür bir afeti yönetmenin zorluğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin güçlü yerel yönetimlere sahip bir ülke olduğunu vurgulayan Yılmaz, deprem bölgesinde bulunmayan bir belediye olmasına rağmen Balıkesir'in dayanışma çerçevesinde ücretsiz tahliyeler, barınma, su, cenaze hizmetleri sağlamak için önemli çalışmalar yaptığını anlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy da geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu ilde halihazırda süregelen göçmen krizinin ardından depremlerin ek yük oluşturduğunu ancak aşama aşama acil insani yardım döneminden iyileştirme dönemine geçildiğini aktardı.

Kilis Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu da kriz yönetimi deneyimlerini paylaşarak az hasar alan Kilis'i lojistik üs olarak kullanarak diğer kentlere ekmek ve sıcak yemek sevkiyatı yaptıklarını ifade etti.

İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan da aslen dijital bir platformken birçok STK ile beraber çalışarak sahaya indiklerini, insani yardım ve psikolojik destek alanlarında çalıştıklarını dile getirdi.

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