3 parti TBMM'de grup kuruyor

Alınan bilgiye göre, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

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