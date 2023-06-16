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16 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları

16 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 00:01, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 00:03
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16 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valilik ve Belediye Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bartın/11.00/11.30/14.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Planlama Çalışması Toplantısı"na katılacak, "Emlak Konut geçici iş yerleri"nde ve İkizce TOKİ inşaat alanında incelemelerde bulunacak. Depremzedeleri ve "Geçici Esnaf Çarşısı"nı ziyaret edecek Özhaseki, "Planlama Çalışması Toplantısı"na iştirak edecek.

(Malatya/11.00-14.00/Kahramanmaraş/14.30-18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TCMB, haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/10.00)

3- TCMB, nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları Toplantısının ikinci günkü oturumları düzenlenecek. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil edecek.

(Brüksel)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek.

(Riga/21.45)

2- 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarına devam edilecek. Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında Macaristan ile karşılaşacak.

(Lübliyana/13.15)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki üçüncü maçında Kanada ile yapacak.

(Hong Kong/08.30)

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