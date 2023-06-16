Meclis'in çalışma süresi uzatıldı
TBMM, çalışma süresinin uzatılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 01:11, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 01:49
Resmi Gazete
TBMM KARARI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR
Karar No. 1373 Karar Tarihi: 13.06.2023
Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü Birleşiminde karar verilmiştir.