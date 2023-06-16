TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de
TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 01:13, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 01:53
TBMM KARARI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİ İÇİN YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR
Karar No. 1374 Karar Tarihi: 14.06.2023
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının; Başkanvekillikleri, Katip Üyelikler ve idare Amirliklerine Genel Kurulun 14.06.2023 tarihli 5'inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda, aşağıdaki listede adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmiştir.