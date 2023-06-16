Kurban Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

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Ücretsiz kullanım 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan (Cuma gününü Cumartesiye bağlayan gece) başlayarak 3 Temmuz 2023 pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.

Toplu taşıma da ücretsiz

Kararla 28 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 00.00'dan (Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak

1 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.