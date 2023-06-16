Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve KKM açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide yeni döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'te konuşan Yılmaz, ekonomide hedeflerin değişmeyeceğini dile getirdi. Enflasyonda belli bir düşüş olduğundan bahseden Yılmaz, "Zaten başlamış bir süreç. Önümüzdeki dönemde aşama aşama daha iyi noktalara gideceğiz."

ASGARİ ÜCRET

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri temmuz ayı zammı için başladı. Asgari ücretteki zam hakkında geçen yıl yüzde 54 gibi bir artış yaptıklarını kaydeden Yılmaz, alım gücünü korumak için 6 ayda bir müzakere yürüttüklerini dile getirdi.

"Temmuz ayının başlarında bitecek ve asgari ücrette satın alma gücünü artıracak bir yaklaşım sergileyeceğiz. Memur maaşları ve emeklilere ilişkin çalışmalarda Meclis'e gitmesi gereken düzenleme ve artışlar olacak." ifadelerini kullanan Yılmaz, "Enflasyona çalışanları ezdirmeyeceğiz." dedi.

KUR KORUMALI MEVDUAT

Kur Korumalı Mevduat Sistemi'nin (KKM) iyi bir işlem gördüğünü dile getiren Yılmaz, geçici bir düzenleme olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Ani bir bir şekilde çıkış olmalı mı? Olmamalı. Aşamalı geçiş olmalı yoksa finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir politikadan diğerine geçerken ani bir geçiş olmayacağını savunan Yılmaz, "Ani bir şekilde duruş bu tür politikalarda doğru değil. Kendi haline bıraktığınız zaman bir anda durmuyor. Bugün durdurdum dediğinizde bile vadesi doluncaya kadar bir takım hesaplar buradan faydalanmaya devam edecek." dedi.

"KUR TAHMİNİMİZ VE HEDEFİMİZ YOK"

Döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe yönelik de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Serbest kur rejimimiz var bizim. Bizim herhangi bir kur tahminimiz veya kur hedefimiz söz konusu değil. Spekülasyonlara karşı sadece mücadele ederiz. Onun ötesinde döviz kuru piyasadaki arza talebe göre yerini bulur. Burada önemli olan bizim cari açığı azaltmaya yönelik tedbirlerimiz." dedi.

Deniz Ogan