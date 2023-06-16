Yerel müteahhitle yerinde dönüşüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Deprem konutlarının inşasını hızlandıracak farklı alternatifler üzerinde mütalaalarımız sürüyor, yakında bunları milletimizin takdirine sunacağız" müjdesini verirken, edinilen bilgilere göre deprem konutlarının inşasını ve kentsel dönüşümü hızlandırmak için 'yerinde dönüşüm' modeli düşünülürken 'yerel müteahhitlerle iş birliği' yapılması da planlanıyor.

Yerinde dönüşüm, depreme dayanıklı olmayan müstakil binaların yıkılarak, bulunduğu arsanın mevcut imarında değişiklik yapılmadan, yerine depreme dayanıklı bir bina inşa edilmesini kapsıyor. Böylece, rezerv alan bulunmuş gibi hem kentsel dönüşüm sağlanmış, hem de konut ihtiyacı giderilmiş olacak.