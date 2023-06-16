İşçilerden zam öncesi uyarı: Asgari ücretlinin alın terine göz dikenler var

Asgari ücret zammı öncesi işçi kesiminden uyarılar geliyor. Asgari ücret zammını yüksek bulan bazı patronların, SGK'ya takılmamak adına ücreti tam yatırdığı ve ardından bir kısmını işçiden geri aldığı iddia ediliyor. Bunu kabul etmeyen işçiye de kapının gösterildiği belirtiliyor. Beyaz veya mavi yakalı statüsünde bulunan kişilerde bu örneklerin pek görülmediği, ancak niteliksiz işçi statüsündeki işçi kesiminde bu durumların yaşandığı ifade edildi. Yetkililer; eksik maaş verme, maaşın bir kısmını elden bir kısmını bankaya yatırma ya da yatırılan maaşın bir kısmının geri alınması gibi durumlarda; Çalışma Bakanlığına ALO 170 ve www.alo170.gov.tr internet sitesinden ihbar ve şikayet yapılabildiğini belirtti.

KAAN ZENGİNLİ-