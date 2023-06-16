Adana'da akrabasını düğünde öldüren zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, kayınbiraderinin 13 Mayıs'ta Reşatbey Mahallesi Merkez Park'ta bulunan bir tesiste gerçekleştirilen düğününe katılan Ali Yeşilağaç (48), silahlı saldırıya uğradı.

Tabancayla vurularak ağır yaralanan Yeşilağaç, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla cinayet zanlısının maktulün akrabası Necmettin Ömer K. (38) olduğunu belirledi.

Ekipler, şüpheliyi kaçtığı Mersin'de yakalayarak Adana'ya getirdi.

Şüpheli Necmettin Ömer K'nin ifadesinde, gittiği düğünde babasından ayrılan annesi Fatime Altundal'ın 2006'da tabancayla vurarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan, ancak delil yetersizliğinden beraat eden akrabası Yeşilağaç ile karşılaştıklarını, elini beline götürmesiyle kendisine silah çekeceğini düşünüp yanındaki tabancayla ateş açtığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.