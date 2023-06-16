Şanlıurfaspor'un kupa töreni karıştı! Vali ile eski başkan kavga etti
TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Şanlıurfaspor, Bucaspor 1928'i 3-0 yendi ve adını 1'inci Lig'e yazdırdı. Ancak kupa sevincine, yaşanan kavga gölge düşürdü
Kaynak : Milli Gazete
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 10:24, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 10:26
2. Lig Beyaz Grup'tan çıkan Şanlıurfaspor, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan final mücadelesinde Bucaspor 1928'i 3-0 yendi ve 1'inci Lig'e yükseldi.
TÖRENDE KAVGA ÇIKTI
Kupa takdim töreninin yapıldığı sırada ise beklenmedik olay yaşandı. Taraftarlar, futbolcular ve teknik ekip kupayı sabırsızlıkla kaldırmayı beklerken Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kulübün eski başkanı İYİ Partili Emin Yetim arasında kupa arbedesi çıktı.