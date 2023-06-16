Şanlıurfaspor'un kupa töreni karıştı! Vali ile eski başkan kavga etti

Kupa takdim töreninin yapıldığı sırada ise beklenmedik olay yaşandı. Taraftarlar, futbolcular ve teknik ekip kupayı sabırsızlıkla kaldırmayı beklerken Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kulübün eski başkanı İYİ Partili Emin Yetim arasında kupa arbedesi çıktı.

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