Samsun'da bir doktor hastanede darbedildi

Vali Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Kayaalp'in darbedildiği saldırıyı kınadı.

Kayaalp'a acil şifa dileyen Dağlı, "Tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konunun yakinen takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum." ifadesini kullandı.