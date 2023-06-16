Dr. Osman Baş - Mayasante İzmir Altın İğne

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Altın iğne, kozmetik alanda kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, ince İzmir altın iğne kullanılarak cilt altına mikroenjeksiyonlar yapılır. Altın iğnelerin ucu sterilize edilmiş altından yapılmıştır ve cildin belirli bölgelerine kontrollü bir şekilde yerleştirilir. Altın iğne tedavisi, cildin daha genç, canlı ve sağlıklı görünmesini hedefler. Yüz, boyun, dekolte ve eller gibi bölgelerde uygulanabilir.



Altın İğne Nasıl Yapılır?

Altın iğne tedavisi, öncelikle cildin temizlenmesi ve sterilizasyonu ile başlar. Ardından, ince altın iğneler sterilize edilir ve cildin belirli bölgelerine yerleştirilir. İğnelerin cilt altına yerleştirilmesi sırasında hafif bir baskı uygulanır. İğnelerin deriye girmesiyle cildin doğal iyileşme mekanizmaları tetiklenir ve kollajen üretimi artar. Bu, cildin daha sıkı, elastik ve genç görünmesini sağlar.

Altın İğne Kimlere Uygulanır?

Altın iğne tedavisi genellikle cildin yaşlanma belirtilerini hafifletmek, cildin sıkılığını artırmak ve cilt tonunu iyileştirmek isteyen kişilere uygulanır. Bununla birlikte, herkes için uygun olmayabilir ve bazı durumlarda kontrendike olabilir. Altın iğne tedavisi, hamilelik, emzirme, aktif enfeksiyonlar, kanama bozuklukları veya alerji gibi durumları olan kişilere önerilmeyebilir. Uygulanmadan önce, bir dermatolog veya estetik cerrah tarafından bireysel durumunuza göre değerlendirilmelisiniz.

İple Yüz Germe Nedir?

İple yüz germe, yüzdeki sarkma ve kırışıklıkları tedavi etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu işlemde, ince iplikler cilt altına yerleştirilir ve gerilerek cildin kaldırılmasını sağlar. İplikler, cildin daha sıkı ve genç görünmesini sağlar. İple yüz germe, cerrahi müdahale gerektirmeyen minimal invaziv bir yöntemdir.

İple Yüz Germe İşlemi Nasıl Yapılır?

İple yüz germe işlemi, öncelikle anestezi uygulanarak başlar. Ardından, incelikteki iplikler steril bir şekilde cilt altına yerleştirilir. İpliklerin yerleştirilmesi sırasında cildin gerilmesiyle yüzdeki sarkma ve kırışıklıklar düzeltilir. İple yüz germe işlemi genellikle kısa bir sürede tamamlanır ve minimal iyileşme süresi gerektirir. İplikler zamanla vücut tarafından emilir, İzmir iple yüz germe ancak etkisi daha uzun sürebilir.

İple Yüz Germe Etki Süresi Nedir?

İple yüz germe işleminin etki süresi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Genellikle ipliklerin yerleştirildiği cilt altı dokusu ile birleşerek kollajen üretimini tetiklediği ve cildin sıkılaşmasını sağladığı bilinmektedir. İpliklerin emilimiyle birlikte ciltteki sıkılık ve gençlik etkisi zamanla azalabilir. İple yüz germe işleminin etkisi genellikle 1 ila 2 yıl arasında sürebilir. Bununla birlikte, bireysel faktörlere, yaşa, cilt tipine ve yaşlanma sürecine bağlı olarak etki süresi değişebilir.

İple Yüz Germe İşleminin Avantajları Nelerdir?

İple yüz germe işleminin bazı avantajları şunlardır:

Minimal invaziv bir işlem: İple yüz germe işlemi cerrahi bir müdahale gerektirmez ve genellikle lokal anestezi altında yapılır. Bu nedenle, genel anesteziye ihtiyaç duymadan, daha az rahatsızlık ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir.

Hızlı iyileşme: İple yüz germe işlemi sonrasında genellikle minimal iyileşme süresi gerektirir. İşlem sonrasında hafif şişlik, morluk veya hassasiyet görülebilir, ancak bunlar genellikle kısa sürede geçer.

Doğal sonuçlar: İple yüz germe işlemi, yüzdeki sarkma ve kırışıklıkları hafifletirken doğal ve genç bir görünüm sağlamayı hedefler. İpler cilt altına yerleştirilir ve cildin kendi doğal iyileşme mekanizmalarını tetikleyerek kollajen üretimini artırır.

Dudak Dolgusu Neden Yapılır?

Dudak dolgusu, dudaklara hacim, şekil ve dolgunluk kazandırmak için yapılan bir kozmetik işlemdir. Dudakların zamanla incelmesi, yaşlanma süreci veya genetik faktörler nedeniyle dolgunluğunu kaybetmesi durumunda, İzmir dudak dolgusu uygulanabilir. Ayrıca, asimetrik dudaklar veya dudak çizgisinin belirgin olmaması gibi estetik problemleri düzeltmek için de dudak dolgusu tercih edilebilir.

Dudak Dolgusu Kimlere Uygulanır?

Dudak dolgusu genellikle aşağıdaki durumlarda uygulanabilir:

İnce veya hacimsiz dudaklar: Doğal olarak ince veya hacimsiz dudaklara sahip olan kişiler, dudak dolgusu ile daha dolgun ve çekici bir görünüm elde edebilirler.

Yaşlanma belirtileri: Yaşlanma süreciyle birlikte dudaklarda incelme ve hacim kaybı görülebilir. Dudak dolgusu, yaşlanma belirtilerini azaltmak ve dolgunluğu geri kazandırmak için tercih edilebilir.

Asimetrik dudaklar: Doğal olarak asimetrik dudaklara sahip olan kişiler veya dudaklarda asimetri sonucu estetik bir sorun yaşayanlar, dudak dolgusu ile daha simetrik bir görünüm elde edebilirler.

Dudak Dolgusu Avantajları Nelerdir?

Dudak dolgusunun bazı avantajları şunlardır:

Dolgunluk ve şekil kazandırma: Dudak dolgusu ile dudaklara daha fazla hacim ve dolgunluk verilebilir. İnce veya düz dudaklar daha çekici bir şekle kavuşabilir.

Doğal görünüm: Dudak dolgusu, dudaklara yapılan enjeksiyonlarda kullanılan dolgu malzemeleri sayesinde doğal bir görünüm sağlar. Dudaklar, dışarıdan bakıldığında yapay veya aşırı dolgun görünmez.

Kısa süreli ve hızlı uygulama: Dudak dolgusu genellikle kısa bir sürede uygulanabilir ve sonuçlar hemen görülebilir. İşlem genellikle 15 ila 30 dakika arasında tamamlanabilir.

Geçici sonuçlar: Dudak dolgusu genellikle geçici bir işlemdir ve dolgu maddesi zamanla vücut tarafından emilir. Bu nedenle, kişinin isteği doğrultusunda dolgunluk seviyesi ayarlanabilir veya işlem geri alınabilir.