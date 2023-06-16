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Park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi yaraladığı iddia edilen polise tahliye

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin otoparkında, park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi yüzünden silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memuru tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 13:59, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 15:15
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İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, müşteki sanıklar Mehmet Akbulut, Osman Akçiçek ve Mehmet Akfırat ile avukatları hazır bulundu. Müşteki tutuklu sanık E. G. ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, sanık savunmaları alındı ve tanıklar dinlenildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, savunmaların ve tanık beyanlarının alınmış olması, delil karartma şüphesinin bulunmaması ve kaçma şüphesi olmamasını dikkate alarak, sanık E. G'nin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılarak, E. G'nin olayda kullanılan silahının görevi nedeniyle kendisine tahsis edilen ya da verilen silahlardan olup olmadığının sorulmasına hükmeden heyet, hastane yönetimine yazı yazılarak olayı başından sonuna kadar gösteren kamera kayıtları olup olmadığının sorulmasını kararlaştırdı.

Olayda yaralanan Mehmet Akbulut'un, Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek yüzündeki izle ilgili rapor aldırılmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında İstanbul Asliyesi önünde basın mensuplarına açıklama yapan müşteki sanık Mehmet Akbulut, kendisini vuran polis memurunun tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Olay günü hastalarını hastaneye götürdüklerini anlatan Akbulut, "Polis memuru bize aracımızı otoparktan çıkarmamızı söyledi. Tartışma oldu. Beylik silahını çekip yüzüme doğru ateş etti. Kurşun yanağımdan girip arkadan çıktı. 15 gün kadar hastanede kaldım. Bugün duruşma oldu, mahkemede ceza verilmesini beklerken maalesef ki serbest kaldı. Beni sanık yerine koydular. Sanık, o an üstüne gitmişim diye korkmuş, beni silahla korkutmaya çalışmış. Öyle savunma yaptı. Ama öyle bir şey yok, direkt yüzüme ateş etti. Bunu kabul etmiyorum. Bunun ceza alması için ölmem mi gerekiyordu? Tutuklanmasını, en az 15 yıl ceza verilmesini istiyorum." dedi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna kayıtlı polis memuru müşteki sanık E.G'nin, 12 Aralık 2022'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan eşinin yanına gidip aracını personel otoparkına park ettiği anlatılıyor.

İddianamede, bir yakınının tedavisi için aracıyla hastaneye giden müşteki sanık Osman Akçiçek'in Mehmet Akbulut, Veysel Akçiçek ve Mehmet Akfırat ile birlikte personel otoparkına girdiği, park yeri nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığı belirtiliyor.

Tartışma sırasında Mehmet Akfırat'ın iterek göğsüne vurduğu E.G'nin belinden çıkardığı tabancayı Osman Akçiçek'e doğrultarak küfür ettiği, ardından namluya mermi sürdüğü aktarılan iddianamede, Akfırat, Akbulut ve Akçiçek'in E.G'ye tehdit ederek ve hakarette bulundukları kaydediliyor.

İddianamede E.G'nin, silah bulunan elini tutmaya çalışan Akbulut'un kafasına 2 kez kabzayla vurduğu, sonrasında ateş ederek yüzünden yaraladığı belirtiliyor.

Müşteki sanıklar Akfırat, Akbulut ve Akçiçek'in "alenen hakaret" ve "birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçlarından 2 yıl 3 ay 15'er günden 7'şer yıla kadar hapsi istenen iddianame Akfırat'ın ayrıca "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, müşteki sanık E.G'nin "kasten öldürmeye teşebbüs", "alenen hakaret, "birden fazla kişiyle birlikte tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 12 yıl 3 ay 15 günden 25 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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