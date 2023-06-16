'TBMM, Şanlıurfa'da ölü bulunan çocukla ilgili olayı incelemeli'

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, A.D'nin ölü bulunmasının tüm Türkiye'yi sarstığını ifade etti.

Olay hakkında açılan soruşturmayı çok yakından takip ettiklerini bildiren Özel, açıklamasında "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun bu olayı incelemesi ve gerçeklerin açığa çıkması için var gücüyle çalışması gerekmektedir. CHP Grubu olarak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerimiz Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'yi olaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere görevlendirdik. Yavrumuzun eğitim gördüğü belirtilen bu kurumun derhal kapatılması, ismi geçen vakfa ait benzer yerlerin de bir an önce denetim altına alınması gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

Bu tür yapıların Milli Eğitim Bakanlığının denetimi altına alınmak zorunda olduğunu savunan Özel, "Çocuklarımızın üstün yararı ilkesini her platformda savunan bir siyasi parti olarak, benzer sorunların bir daha yaşanmamasını temin etmeyi sorumluluğumuz ve 28. Yasama Dönemi'nde önceliğimiz olarak belirledik." ifadesine yer verdi.

AK Parti'nin bu ölümlerin ve faciaların sorumlusu olduğunu ileri süren Özel, bu konuda mevzuatta atılması gereken adımlar başta olmak üzere kapsamlı bir çalışma hazırlayıp en kısa sürede kamuoyunun dikkatine sunacaklarını açıkladı.