Rauf Denktaş'ın torunu büyükelçi oldu
KKTC'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş da Varşova Büyükelçisi oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 15:16, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 15:17
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, yeni görevleri tebliğ ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.
KKTC'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş da Varşova Büyükelçisi oldu.Büyükelçiliklere yeni atama yapıldı