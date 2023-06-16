Çocuğa hakaret ettiği iddia edilen fırın çalışanının 8 yıl hapsi istendi

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yerel bir haber sitesinin Instagram hesabından paylaşılan videoda 28 Mayıs 2023 gecesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir fırın çalışanının dükkana gelen bazı kişilerle tartışma yaşadığı ve tezgahtan eline bıçak alarak şahısları dükkandan kovduğunun görülmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

İddianamede, şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere yönelik söylemde bulunduğu anlatıldı. Bu söylemin "Halkın bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve sözkonusu söylemin sosyal medyada fazlasıyla gündem olması nedeniyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi. Şüphelinin "Nerede benim bıçağım?" dedikten sonra eline bıçak alarak mağdur ve müştekiye yönelik "Silahla tehdit" suçunu işlediği de belirtildi.Şüpheli Kadir Y.'nin savunmasına yer verilen iddianamede, olay günü dükkanında yüksek sesle bağırdığını, daha sonra çıktıklarını, 5 dakika sonra çocuğun babası ile geldiğini, babasının neden bağırdığını sorması ve ardından da, 'Dışarı çık' diye bağırması üzerine kendisini tehdit ettiğini, korkup bıçağı eline aldığını, kimseye sallamadığını tehdit etmediğini söylediğine yer verildi. İddianamede şüphelinin ayrıca Cumhurbaşkanına ya da bu şahıslara hakareti ya da tehdidi olmadığını söylediği de yer aldı.

Şüpheli Kadir Y., "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Silahla tehdit" suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle önümüzdeki günlerde Gaziosmanpaşa 8. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.