2023-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 15:56, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 15:56
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.