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2023-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 15:56, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 15:56
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2023-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

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