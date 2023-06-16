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TDV kurban ve Kur'an'la bayramda yaraları saracak

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) yürüttüğü "Bir Kurban Bir Kur'an" projesi kapsamında vekaletle kurban bağışında bulunacak hayırseverler, ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim de hediye edebilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 16:22, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 16:25
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TDV kurban ve Kur'an'la bayramda yaraları saracak

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) yürüttüğü "Bir Kurban Bir Kur'an" projesi çerçevesinde vekaletle kurban bağışında bulunacak hayırseverler, ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim de hediye edebilecek. 40 farklı dil ve lehçede baskısı yapılan Kur'an-ı Kerimler, kurban paylarıyla birlikte başta deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ve ilahi mesajlara "Mushaf" halinde ulaşamayan kişilere ulaştırılacak.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, "Bir Kurban Bir Kur'an" projesiyle yıllardır ihtiyaç sahiplerinin yüzündeki hüznü tebessüme çevirdiklerini söyledi. Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içerisinde 1993'ten beri aralıksız yürütülen vekaletle kurban kesim organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerinin sofralarına aş olmayı sürdürdüklerini belirtti. Hayırseverlerin kurban emanetlerinin yanında "Hediyem Kur'an Olsun" programı çerçevesinde Kur'an-ı Kerim'i de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret gösterdiklerini belirten Turan, "Yardımlaşma ve paylaşma ile toplumsal huzuru ve güveni pekiştiren kurbanla birlikte Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak, onu okuma ve anlama konusundaki çabaları desteklemek amacıyla yüce kitabımızı hayırseverlerimizin destekleri sayesinde kurban yardımları ile birlikte hediye etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

"Depremzede kardeşlerimizin acılarını hafifletip bayram sevinçlerini çoğaltmanın gayreti içerisinde olacağız"

Kurban yardımları konusunda deprem bölgesi ve yurt içine öncelik vereceklerini vurgulayan Turan, "Depremzede kardeşlerimizin acılarını hafifletip bayram sevinçlerini çoğaltmanın gayreti içerisinde olacağız. Bölgede depremin oluşturduğu maddi ve manevi izlerin silinebilmesi için kurban payının yanında hayırseverlerimizin hediyesi olan Kur'an-ı Kerim de ulaştıracağız. Deprem bölgesinden çok sayıda Kur'an talebi olmuştu. Depremden bu yana bölgedeki kardeşlerimize 50 bini aşkın Kur'an-ı Kerim dağıttık. Bu organizasyonun bereketiyle bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yüce kitabımızı ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim'e ulaşmakta güçlük çeken dünyanın farklı coğrafyalarındaki insanlara da kurban emanetinin yanında Kur'an-ı Kerim de ulaştıracaklarını anlatan Turan, "Yoksul ülkelerdeki kardeşlerimiz kitabımıza ulaşmakta güçlük çekiyor. Başta Afrika olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde çocuklar, yetişkinler imkansızlıktan dolayı "luh" adı verilen tahtaların üzerine yazdıkları sure ve ayetleri ezberlemeye çalışıyorlar. Bu vesileyle kardeşlerimize özlemini çektiği Kur'an-ı Kerim'i Mushaf olarak ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

40 farklı dil ve lehçede baskı yapıldı

"Hediyem Kur'an Olsun" projesi çerçevesinde başta Türkiye olmak üzere Asya, Afrika, Balkanlar ve Ortadoğu'da toplam 85 ülkeye 1 milyon 580 bin 139 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapıldığını bildiren Turan, "Türkçe, Almanca, Bambarca, Çince, Danca, Darica, Ermenice, Fransızca, Hintçe, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Samoaca, Tamilce, Uygurca ve Yorubaca olmak üzere 40 farklı dil ve lehçede baskısı yapılan Kur'an-ı Kerimlerin dağıtımı devam ediyor" dedi.

Turan, "Bir Kurban Bir Kur'an" kampanyası çerçevesinde Kur'an-ı Kerim bağışının nasıl yapılacağı konusunda da şu bilgileri verdi:

"Kurban vekaletini vakfımıza emanet eden hayırseverimiz, mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden bağış yapacakları zaman bağış ödeme ya da tamamlama kısmına geçmeden önce orada bir kutucuk var, "Kurbanınızla birlikte bir de Kur'an hediye etmek ister misiniz?" şeklinde. Bağışçı, o kısmı seçerse normal kurban bağış ücretine 100 lira eklenmek suretiyle Kur'an hediyesini de gerçekleştirmiş oluyor. Kısa mesaj üzerindense "KURAN" yazıp 4333'e SMS gönderen hayırseverlerimiz bağışını yapmış oluyor."

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