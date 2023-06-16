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Tüm hazırlıklar tamam: YKS'de 3 milyon 527 bin 466 aday yarışacak

3 milyon 527 bin 466 adayın yarışacağı 2023-YKS kapsamında 1 milyonu aşkın kişi görev yapacak. Sınav evrakını taşıyan elektromekanik kilit sistemli 534 nakil aracı, güvenlik güçleri eşliğinde sınav merkezlerine gönderildi. Bu kilitler, her ilde belirlenen saatte güvenlik görevlileri eşliğinde açılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 16:58, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 17:05
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Tüm hazırlıklar tamam: YKS'de 3 milyon 527 bin 466 aday yarışacak

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 3 milyon 527 bin 466 adayın yarışacağı 2023-YKS'de 1 milyonu aşkın kişinin görev yapacağını bildirdi.

Ersoy, 17-18 Haziran'da yapılacak YKS hazırlıklarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hafta sonu 3 oturumda gerçekleştirilecek 2023-YKS başvurularında tarihi bir rekor kırıldığını belirten Ersoy, sınava 3,5 milyonun üzerinde adayın katılacağını ifade etti.

Ersoy, ulusal çapta büyük bir sınav organizasyonunun sağlıklı şekilde yapılması için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Sınava hazırlık sürecinin aylar öncesinden başladığına işaret eden Ersoy, "Sınav sürecinde binlerce hocamız görev alıyor. Bu sürecin sonunda 44 günlük kapalı matbaa süreci söz konusu. Şükürler olsun bu sürecin şu anda sonuna gelmiş bulunmaktayız" dedi.

Sınav evrakını taşıyan elektromekanik kilit sistemli 534 nakil aracının ÖSYM merkezinden sınav yapılacak illere gönderildiğini belirten Ersoy, "Nakil araçlarımız, güvenlik güçlerimizin eşliğinde ilgili bölgelere ulaşmakta. Bu araçlarımız, ÖSYM merkezinden anbean takip ediliyor." ifadelerini kullandı.

Ersoy, araçlardaki elektromekanik kilitlerin her ilde belirlenen saatte, güvenlik görevlileri eşliğinde açılacağı bilgisini verdi.

Nüfusun yoğun olduğu Ankara, İstanbul ve İzmir'de YKS aday sayısının da yüksek olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Bu illerde devasa bir sınav organizasyonu yapıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği illerde 900 bine yakın adayın YKS başvurusu yaptığını dile getiren Ersoy, "Geçen sene aynı bölgeden 550 bin başvuru gelmişti, bu yıl 350 bin artış oldu. ÖSYM olarak, tüm deprem bölgesinde sınavın sağlıklı şekilde yapılması için de gereken tüm tedbirleri aldık." diye konuştu.

- "Tek amacımız, tek bir adayın dahi sınavdan mağdur olmaması"

YKS'nin 17 Haziran Cumartesi saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu olan TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 adayın, 18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 adayın katılacağını aktaran Ersoy, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 kişinin katılacağını söyledi.

Ersoy, "Tek amacımız, tek bir adayın dahi sınavdan mağdur olmaması. Bazı adaylarımızın sınav başlama saatinden sonra gelmesi nedeniyle kapıda kalması bizler için çok çok üzücü bir durum. Bu olayların yaşanmamasını istiyoruz, dolayısıyla tüm adaylarımızdan sınav başlama saatinden önce sınav yerlerinde hazır bulunmalarını bekliyoruz. Yanlarında sınava giriş belgeleri ve geçerli kimlik kartlarının hazır bulundurmaları da önem taşıyor." uyarısında bulundu.

2023-YKS'nin üç oturumda gerçekleştirileceğini hatırlatan Ersoy, "Hafta sonu bu sınavın gerçekleştirilmesi için 1 milyonun üzerinde görevlimiz bulunmaktadır. ÖSYM'nin 49 yıllık başarı hikayesinde özellikle bu görevlilerimiz bulunmakta. Sınav görevlilerimizin yavrularımıza stresten uzak, motive edici, konforlu bir sınav ortamı oluşturacaklarından şüphem yok. Şimdiden sınavda görev alacak tüm arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, adaylara yönelik olarak şunları söyledi:

"Her şeyden önce şu bilinmelidir ki sizler çok kıymetlisiniz. ÖSYM olarak hafta sonu yapacağımız 2023 YKS'ye ilişkin ülke genelinde çalışmalarımızı tamamladık. Büyük emek sarf ettiniz, sizlerin emeği, bizler için emanettir. Sınav yaklaştı, büyük bir heyecan içerisindesiniz. İnşallah bu heyecan sizi strese kaygıya düşürmez, bilakis başarınıza katkı sağlar. Emek sarf ettiniz, artık bu emeklerinizin meyvesini toplama zamanı. Bizler de ÖSYM olarak bu emeklerinizin tam karşılığını alacak bir sınav hazırladık. Sakin ve planlı kalmanızı tavsiye ediyoruz."

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