Özgür Özel yanıtladı: CHP başkanlığına aday olacak mı?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'da bir ahırda ölü bulunan 12 yaşındaki A.D'nin ölümünün Türkiye'yi sarstığını belirtti.

Konuyla ilgili olarak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonun'da bulunan CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Abdurrahman Tutdere ve Mahmut Tanal'ın görevlendirildiğini söyleyen Özel, konunun bütün yönleriyle araştırılması gerektiğini ifade etti.

Özel, bu konuyu sonuna kadar takip edeceklerini kaydetti.

Eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediği açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, "Abdüllatif Şener'in açıklamalarını içim acıyarak, kanım donarak izledim." diyerek, şöyle devam etti:

"Abdüllatif Şener, AK Parti'nin 'erdemliler hareketi' diye kurulduğu dönemden sonraki savrulmasını deşifre ettiği, sözde ona isyan ettiği ve toplumun vicdan sahibi muhafazakar kesimlerini temsil ettiğini ifade ettiği bir dönemde CHP listelerinden kendine yer buldu. Samimiyetle şunu söyleyeyim; hangi CHP'linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkını yedi ama bizim de o arkadaşımıza bir özür borcumuz var ve ona oy atan CHP'lilere bir özür borcumuz var. Vicdanı kara, kalbi kurumuş. Kendisine alan açan bir partiye teşekkür etmesi gerektiği bir günde bir kez daha aynı alanı açmadı diye ihanet eden bir anlayışa ne denir? Bunun tekrarlanmaması için üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. Hani seçim sonucundan ders alacağız ya bu seçim sonucundan, Abdüllatif Şener'in seçildiği seçimin sonucundan da ders almak lazımmış."

Özel, CHP MYK üyesi Bülent Kuşoğlu'nun "Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Genel Başkana karşı daha dikkatli olmalı." sözlerinin hatırlatılması üzerine, CHP'nin bugün değişimi konuştuğunu dile getirdi.

CHP'nin tek parça olduğunu vurgulayan Özel, "CHP'deki herkes Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'nin geleceğini kendi kişisel menfaatlerinden önde görmektedir. Ben CHP Grup Başkanı sıfatıyla, Sayın Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı adayı sıfatıyla ve İstanbul Büyükşehir'in seçilmiş belediye başkanı sıfatıyla, Sayın Genel Başkanımız da CHP Genel Başkanı sıfatıyla son derece özenli, son derece saygılı, son derece yapıcı, partinin yüksek faydasını gözeten bir tutum içindeyiz." diye konuştu.

Özgür Özel, konunun örnek bir şekilde tartışıldığını ifade ederek, bunun sonunda CHP'nin ve Türkiye'nin kazanacağına kimsenin şüphesinin olmamasını istedi.

- "Kurultayda aday olacak mısınız?" sorusu

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Kurultayda aday olacak mısınız?" sorusuna, CHP için en doğru kararı vermeleri gerektiğini, kişisel kararların bir öneminin olmadığını belirtti.

Adaylıkla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin önceki genel başkanları, genel sekreterleri, partinin büyükleri ve toplumsal kesimlerle temas halinde olduğunu anlatan Özel, "Gerektiği yerde sorumluluk almaktan ve eğer gerekiyorsa fedakarlık yapmaktan kesinlikle kaçınmayacağım. Bugün için bir adaylık ilanım yoktur ancak sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakarlık düşerse bir dakika düşünmem." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kamuda tasarruf tedbirleri konusundaki açıklamaları hakkında değerlendirmesi sorulan Özel, iktidarın hem israf yaptığını hem "Kamuda tasarruf edeceğim." dediğini savundu.

Kamudaki kara ve hava taşıtı kiralama ile satın alma giderlerinin son bir yılda çok fazla arttığını öne süren Özel, "Şimdi Cevdet Yılmaz gelmiş, 'kamuda tasarruf yapacağız' diyor. Kamuda tasarruf genelgesi var ama saray muaf. Sen, seni atayana söyle kamuda tasarruf genelgesine kendisini de seni de katsın." diye konuştu.

- "Asgari ücretin 12 bin 500 lira olması işçilerin anasının ak sütü gibi helaldir"

Özgür Özel, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Asgari ücret 500 dolar olacak." diye işçilere söz verdiğini dile getirerek, "Asgari ücretin 12 bin 500 lira olması işçilerin anasının ak sütü gibi helaldir. İktidarın, Vedat Bilgin üzerinden işçilere verdiği namus sözüdür." diye konuştu.

"CHP'de genel başkanlık tartışması sürüyor. CHP yerel seçimlere ne zaman hazırlanmayı planlıyor?" sorusu üzerine de Özel, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığının bu konudaki yol haritasını MYK'ya sunduğunu söyledi. Özel, "Geçtiğimiz seçimlerin bitişinin 14'üncü gününün, aslında önümüzdeki seçimlerin ilk 14 günü olduğu bilinciyle hazırlanıyor ve çalışıyoruz." ifadesini kullandı.