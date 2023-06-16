Meteoroloji saat vererek uyardı: O ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Bolu'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 18:15, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 18:16
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Bolu'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sel, su baskını, dolu, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.