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Konut fiyatları nisanda yıllık yüzde 121 arttı

Konut Fiyat Endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artarken; bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 121,3, reel olarak ise yüzde 53,0 oranında arttı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 18:40, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 18:53
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Konut fiyatları nisanda yıllık yüzde 121 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE) nisanda aylık yüzde 4,7 ve yıllık yüzde 121,3 artışla 847,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,7 artarak 847,4 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, nisanda yıllık bazda yüzde 121,3 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 53,0 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, nisanda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,2, 6,2 ve 5,0'lık artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 114,1, Ankara'da yüzde 126,1 ve İzmir'de 123,0'e yükseldi.

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