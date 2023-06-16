LGBT afişinin önünde öğrencileriyle fotoğraf çektiren öğretmene soruşturma
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGBT sembolü bulunan afişin önünde öğrencileriyle fotoğraf çektiren ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul'un Silivri ilçesindeki Kavaklı İlkokulu'nda görevli öğretmen hakkında yasal süreç başlattıklarını bildirdi.
Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 19 milyon öğrenci hem karne almanın hem de yaz tatiline çıkmanın heyecanını yaşadı.
İstanbul Silivri'deki Kavaklı İlköğretim Okulu'nda ise büyük bir skandala imza
atıldı.
Çocukları LGBT paçavrasının önüne dizdi
Aile kurumunu yok etmek ve nesli bozmak için tüm dünyada faaliyet gösteren LGBT lobileri toplumu tehdit etmeyi sürdürürken tehlike okullara kadar ulaşmış durumda.
LGBT sapkınlığını çocuklara aşılama projesinin son örneği İstanbul Silivri
Kavaklı İlköğretim Okulu'nda yaşandı.
Okulda görevli Ahter Nur adlı sınıf öğretmeni karne dağıttığı küçük yaştaki öğrencilere LGBT paçavrasının önünde fotoğraf çektirdi.
Tepkiler sonrası sildi
Skandal fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Nur, okul müdürü ve velilerin tepkisi üzerine skandal paylaşımlarını kaldırdı.
Yasal süreç başlatıldı
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.
Tekin şunları yazdı;
"Bu tür kötü örnekler kocaman yürekli öğretmenlerimizi de rencide ediyor. MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz. İlgili kişi hakkında yasal süreci başlattık."