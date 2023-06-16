LGBT afişinin önünde öğrencileriyle fotoğraf çektiren öğretmene soruşturma

Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 19 milyon öğrenci hem karne almanın hem de yaz tatiline çıkmanın heyecanını yaşadı.

İstanbul Silivri'deki Kavaklı İlköğretim Okulu'nda ise büyük bir skandala imza atıldı.



Çocukları LGBT paçavrasının önüne dizdi



Aile kurumunu yok etmek ve nesli bozmak için tüm dünyada faaliyet gösteren LGBT lobileri toplumu tehdit etmeyi sürdürürken tehlike okullara kadar ulaşmış durumda.

LGBT sapkınlığını çocuklara aşılama projesinin son örneği İstanbul Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu'nda yaşandı.

Okulda görevli Ahter Nur adlı sınıf öğretmeni karne dağıttığı küçük yaştaki öğrencilere LGBT paçavrasının önünde fotoğraf çektirdi.



Tepkiler sonrası sildi



Skandal fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Nur, okul müdürü ve velilerin tepkisi üzerine skandal paylaşımlarını kaldırdı.

Yasal süreç başlatıldı



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

Tekin şunları yazdı;

"Bu tür kötü örnekler kocaman yürekli öğretmenlerimizi de rencide ediyor. MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz. İlgili kişi hakkında yasal süreci başlattık."