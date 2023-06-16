Aynı okulda öğrenim gören 11 ikiz, karnelerini aldı

Türkiye genelinde 12 Eylül 2022'de başlayan eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi, sona erdi. Ordu'daki 598 okulda 137 bin 44 öğrenci karnesini aldı. Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ndeki Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'nda, öğrenciler için karne töreni düzenlendi. Törende farklı sınıflardaki 11 ikiz karnelerini alıp yaz tatiline başladı.

Şehit Bayram Gümüş İlkokulu Okul Müdürü Tuncay Topal, okul olarak ikizlerle ilgili çalışma yaptıklarını söyledi. İkiz çocukların birbirinden etkilenen çocuklar olduğunu belirten Topal, "Biz ikizlerle ilgili özel bir çalışma yapıyoruz. Çalışmamızdaki amacımız, ikizlerin sorun olmadan eğitimlerini tamamlanmasıdır. Çünkü ikizler birbirinden çok etkilenen çocuklar. Birisi baskın karakter oluyor, birisi diğerini bastırabiliyor. Aralarındaki uyum çok önemli. Birbirinden ayrılmıyorlar, ayrıldıkları zaman sorun oluyor. Biz bunları sürekli takip ederek ikizlerimizin eğitimini vermeye çalışıyoruz. Şu anda okulumuzda 11 tane çift ikizimiz var. Bu biraz bizim ikizlerle ilgili çalışmamız olduğu için, bu nedenle okulumuza yönlenme oldu. Bu ikizlerimiz güzel bir eğitim aldılar. Ailelerle ve çocuklarla yaptığımız görüşmelerde problem yaşayan ikizimiz çok şükür yok. İnşallah bundan sonra da yaşamayacaklar. Hayatlarına çok güzel devam edeceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

'İKİZ KARDEŞİMLE AYNI SINIFTA OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

Kardeşiyle aynı okulda okumanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden 2'nci sınıf öğrencisi Erdem Kiraz, "İkiz kardeşimle aynı sınıfta olmak çok güzel bir duygu. Bugün onunla beraber karne aldım" derken, ikizi Kerem Kiraz da "Artık tatile gireceğiz. Tatilde oyun oynayacağım, kitap okuyacağım, ödevlerimi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Poyraz Durmuş Tanrıver ise "Okulda ikiz kardeşimle zaman geçiriyorduk, yaz tatilinde de birlikte vakit geçireceğiz. Okulda onunla dışarıda maç yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz" dedi.