Antalya'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

YSK Başkanı tarih verdi: Elektronik seçim için ilk adım
YSK Başkanı tarih verdi: Elektronik seçim için ilk adım
İŞKUR'da 'hayali personel' operasyonu: 2'si memur 39 gözaltı
İŞKUR'da 'hayali personel' operasyonu: 2'si memur 39 gözaltı
Konut fiyatları nisanda yıllık yüzde 121 arttı
Konut fiyatları nisanda yıllık yüzde 121 arttı
Cumhurbaşkanlığı'ndan Tanju Özcan'ın heykel mektubuna cevap
Cumhurbaşkanlığı'ndan Tanju Özcan'ın heykel mektubuna cevap
Tüm hazırlıklar tamam: YKS'de 3 milyon 527 bin 466 aday yarışacak
Tüm hazırlıklar tamam: YKS'de 3 milyon 527 bin 466 aday yarışacak
Üniversite kontenjanları netleşti
Üniversite kontenjanları netleşti
2 kişinin öldüğü böcek ilacından zehirlenme olayında 2 gözaltı
2 kişinin öldüğü böcek ilacından zehirlenme olayında 2 gözaltı
MB'nin 'faiz' kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklentisi
MB'nin 'faiz' kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklentisi
Büyükelçiliklere yeni atama yapıldı
Büyükelçiliklere yeni atama yapıldı
'e-Devlet'te veri sızıntısı' iddialarına yalanlama
'e-Devlet'te veri sızıntısı' iddialarına yalanlama
Park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi yaraladığı iddia edilen polise tahliye
Park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi yaraladığı iddia edilen polise tahliye
Samsun'da bir doktor hastanede darbedildi
Samsun'da bir doktor hastanede darbedildi
Bakan Göktaş'tan Türkiye Aile Destek Programı açıklaması
Bakan Göktaş'tan Türkiye Aile Destek Programı açıklaması
İstanbul'da 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
İstanbul'da 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
En düşük memur maaşı 25 bin 300 lira mı olacak?
En düşük memur maaşı 25 bin 300 lira mı olacak?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve KKM açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve KKM açıklaması
Kurban Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Kurban Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
3 parti TBMM'de grup kuruyor
3 parti TBMM'de grup kuruyor
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı
8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı
8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı
Kılıçdaroğlu danışman ve başdanışmanlarının görevine son verdi
Kılıçdaroğlu danışman ve başdanışmanlarının görevine son verdi
Süleymanpaşa Belediye Başkanı görevinden istifa etti
Süleymanpaşa Belediye Başkanı görevinden istifa etti
Bakan Tekin'den 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yıl sonu mesajı
Bakan Tekin'den 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yıl sonu mesajı
Altının kilogramı 1 milyon 469 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 469 bin 500 liraya geriledi
Metin Gürcan'a 'gizli bilgileri temin etmek' suçundan 5 yıl hapis
Metin Gürcan'a 'gizli bilgileri temin etmek' suçundan 5 yıl hapis
19 milyon öğrenci için son ders zili yarın çalacak
19 milyon öğrenci için son ders zili yarın çalacak
AFAD'dan SMS'li uyarı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
AFAD'dan SMS'li uyarı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Yılmaz: Enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız
Yılmaz: Enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız
9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasına soruşturma
9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasına soruşturma
Ak Parti harekete geçti: 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak
Ak Parti harekete geçti: 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Antalya'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 22:53, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 22:54
Yazdır
Antalya'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Erhan Deniz idaresindeki 07 YBN 01 plakalı otomobil, Korkuteli-Elmalı kara yolu Öküzgözü mevkisinde Muharrem Ertör yönetimindeki 07 L 9456 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Muharrem Ertör olay yerinde, aynı araçtaki Berra Türkmen (8) ile Gülten Ertör (59) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Diğer sürücü Erhan Deniz (38) ile araçlardaki Sudenaz Deniz (13), Dürdane Deniz (8), Veli Deniz (10), Emine Deniz (35), Hatice Nur Deniz (16), Kübra Türkmen (34), Beyza Türkmen (4), Abdullah Türkmen (34) yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber