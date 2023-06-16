Diyarbakır'da hamama giden aile kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı

Erdoğan: İstanbul Fetret Devri'ne girdi
Erdoğan: İstanbul Fetret Devri'ne girdi
Bakan Şimşek: Refah artışını sağlayacak modelle yola devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Refah artışını sağlayacak modelle yola devam edeceğiz
YSK Başkanı tarih verdi: Elektronik seçim için ilk adım
YSK Başkanı tarih verdi: Elektronik seçim için ilk adım
İŞKUR'da 'hayali personel' operasyonu: 2'si memur 39 gözaltı
İŞKUR'da 'hayali personel' operasyonu: 2'si memur 39 gözaltı
Polis memuru halı sahada kalp krizinden hayatını kaybetti
Polis memuru halı sahada kalp krizinden hayatını kaybetti
Konut fiyatları nisanda yıllık yüzde 121 arttı
Konut fiyatları nisanda yıllık yüzde 121 arttı
Cumhurbaşkanlığı'ndan Tanju Özcan'ın heykel mektubuna cevap
Cumhurbaşkanlığı'ndan Tanju Özcan'ın heykel mektubuna cevap
Tüm hazırlıklar tamam: YKS'de 3 milyon 527 bin 466 aday yarışacak
Tüm hazırlıklar tamam: YKS'de 3 milyon 527 bin 466 aday yarışacak
Üniversite kontenjanları netleşti
Üniversite kontenjanları netleşti
2 kişinin öldüğü böcek ilacından zehirlenme olayında 2 gözaltı
2 kişinin öldüğü böcek ilacından zehirlenme olayında 2 gözaltı
MB'nin 'faiz' kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklentisi
MB'nin 'faiz' kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklentisi
Büyükelçiliklere yeni atama yapıldı
Büyükelçiliklere yeni atama yapıldı
'e-Devlet'te veri sızıntısı' iddialarına yalanlama
'e-Devlet'te veri sızıntısı' iddialarına yalanlama
Park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi yaraladığı iddia edilen polise tahliye
Park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi yaraladığı iddia edilen polise tahliye
Samsun'da bir doktor hastanede darbedildi
Samsun'da bir doktor hastanede darbedildi
Bakan Göktaş'tan Türkiye Aile Destek Programı açıklaması
Bakan Göktaş'tan Türkiye Aile Destek Programı açıklaması
İstanbul'da 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
İstanbul'da 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
En düşük memur maaşı 25 bin 300 lira mı olacak?
En düşük memur maaşı 25 bin 300 lira mı olacak?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve KKM açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve KKM açıklaması
Kurban Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Kurban Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
3 parti TBMM'de grup kuruyor
3 parti TBMM'de grup kuruyor
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı
8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı
8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı
Kılıçdaroğlu danışman ve başdanışmanlarının görevine son verdi
Kılıçdaroğlu danışman ve başdanışmanlarının görevine son verdi
Süleymanpaşa Belediye Başkanı görevinden istifa etti
Süleymanpaşa Belediye Başkanı görevinden istifa etti
Bakan Tekin'den 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yıl sonu mesajı
Bakan Tekin'den 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yıl sonu mesajı
Altının kilogramı 1 milyon 469 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 469 bin 500 liraya geriledi
Metin Gürcan'a 'gizli bilgileri temin etmek' suçundan 5 yıl hapis
Metin Gürcan'a 'gizli bilgileri temin etmek' suçundan 5 yıl hapis
19 milyon öğrenci için son ders zili yarın çalacak
19 milyon öğrenci için son ders zili yarın çalacak
AFAD'dan SMS'li uyarı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
AFAD'dan SMS'li uyarı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Diyarbakır'da hamama giden aile kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, hamama giden ailenin bulunduğu otomobilin takla attığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 23:30, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 23:36
Yazdır
Diyarbakır'da hamama giden aile kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgilere göre, Çermik'in Akkoyunlu köyünden ilçe merkezine hamama giden ailenin bulunduğu plakası öğrenilemeyen otomobil, Başarı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan 6 kişiden Mehmetcan G. ve Emircan G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 4 kişi ise olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber